Sute de celebrităţi, actori și modele s-au reunit la Institutul de Costume din cadrul Muzeului Metropolitan din New York

Sute de celebrităţi, actori, modele, oameni de afaceri şi designeri ai celor mai mari case de modă din lume s-au reunit la Institutul de Costume din cadrul Muzeului Metropolitan din New York. Anul acesta, dresscode-ul a fost "glamourul aurit".Kim Kardashian a îmbrăcat celebra rochie purtată acum 60 de ani de Marilyn Monroe, când i-a cântat "La mulţi ani" președintelui John Kennedy. Potrivit presei americane, Kardashian a slăbit şapte kilograme ca să încapă în ţinuta mulată și bătută în cristale.Blake Lively, care a fost gazda evenimentului, a impresionat audiența cu rochia sa metalizată, în caramiziu și turcoaz, - o creație Versace.Evenimentul exclusivist, cunoscut ca Met Gala, are menirea de a strânge fonduri pentru Institutul de Modă din New York. Un bilet la spectacol costă între 30.000 şi 50.000 de dolari. Iar o masă rezervată pentru invitaţii aprobaţi de organizatori costă până la jumătate de milion de dolari.