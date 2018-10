Sute de cai putere, adrenalină, dar şi mult praf a fost azi pe un traseu din Coloniţa

foto:

Sute de cai putere, adrenalină, dar şi mult praf a fost azi pe un traseu din Coloniţa. De ziua automobilistului, 51 de piloţii atât de la noi, cât şi din străinătate şi-au turat motoarele la maxim şi au gonit pe traseu, în cadrul campionatului naţional de autocross.



"Pentru mine este un traseu nou. Sunt pentru prima dată pe acest traseu din Coloniţa."



Nu au lipsit nici accidentele.



"A fost un mic accident dar am ieşit şi am continuat cursa mai departe"



"Maşina din faţă s-a oprit şi nu am reuşit să frânez. Şi ne-am ciocnit."



La competiţie au participat şi piloţi din Ucraina, România, Belarus, Israel şi Bulgaria. Ei spun că traseul a fost destul de dificil.



"Are mult praf şi asta nu e bine. Nu se vede nimic. E greu să faci concurență în aceste condiţii. "



"Am avut ghinionul şi am rămas fără cauciuc. Dar eu sunt genul de om, maşina nu se opreşte până nu mai poate deloc."



Cei mai mici participanţi au fost câţiva copii din Ucraina.



"A fost foarte bine, multă adrenalină. A fost un pic mai greu la ultima coborâre după care urmează o curbă la dreapta."



"E clar, nu e competiţie şi să nu se răstoarne două, trei maşini. E clar, asta-i sportul. Securitatea e la un nivel înalt, aşa că nu e nimic straşnic", a spusarbitrul principal, Gheorghe Vâlcu.



Show-ul a fost urmărit de zeci de spectatori.



"Niciodată nu am fost la aşa un eveniment, e pentru prima dată şi copii la aer curat cu familia la odihnă duminica. "



"Este un eveniment interesant pentru tineri, dar şi pentru maturi. "



Prezent la eveniment a fost şi secretarul de stat la Ministerul Economiei, Serghei Bucătaru.



"A fost pentru prima dată când am urcat la volanul unui automobil de curse şi am rămas impresionat", a spus secretarul de stat Ministerul Economiei, Serghei Bucătaru.



Această competiţie se desfăşoară anual din 1991.