Sute de cadre medicale, infectate cu coronavirus la locul de muncă, nu și-au primit indemnizațiile

Iurie Gratii, medic reanimatolog la Spitalul Raional Orhei, este unul dintre angajaţii medicali care nu a primit banii promiși. Medicul care a salvat viaţa a sute de pacienţii, ţine mine cu exactitate ziua în care s-a îmbolnăvit şi el.''După o intubare dificilă, la a treia zi pe 21 martie într-o duminică am simţit că mă sufoc, temperatură nu am avut, am făcut testul şi a fost pozitiv. Acea alocaţie nici până astăzi nu am primit-o. Spre exemplu am fost nevoit să cumpăr un generator de oxigen care costă 14 mii 500 de lei.'', a spus Iurie Gratii.Angajaţii medicali care s-au infectat cu noul coronavirus afirmă că așteptau acest suport financiar.''Noi suntem într-o situaţie alarmantă şi nimeni nu este asigurat că prin problemele care am trecut noi medicii nu se vor reflecta repetat. Vrem să fim auziţi.'', a afirmat Svetlana Baziuc, medic la spitalul din Orhei.Directorul interimar al spitalului din Orhei, Andrei Stratulat susţine că din cei peste 500 de angajaţi ai instituţiei, 186 s-au îmbolnăvit de COVID-19 la locul de muncă, iar 39 dintre aceştia nu au primit indemnizaţia unică de 16 mii de lei promisă de autorităţi."Am prezentat listele angajaţilor la ANSP care este responsabilă pentru evidenţa lucrătorilor medicali şi acestă listă a fost prezentată Ministerului Sănătăţii. Am primit un răspuns de la Ministerul Sănătăţii că listele au fost transmise la Ministerul Finanţelor.", a menționat Andrei Stratulat, directorul interimar al spitalului din OrheiReprezentanţii Federaţiei Sindicale în Sănătate menţionază că instituţia a înregistrat plângeri de la mai multe spitale raionale. Potrivit lor, unii lucrători medicali nu au primit aceşti bani încă de anul trecut.''Avem liste de la instituţii medicale care nu au primit indemnizaţia de 16 mii lei încă din anul 2020. Oficial avem informaţii că din februarie nici un lucrător medical nu a primit indemnizaţia.'', a confirmat Igor Zubcu, vicepreședintele Federației Sindicale în Sănătate.Ministerul Sănătăţii susţine că a sesizat Ministerul Finanţelor.''Ministerul Finanţelor a fost atenţionat, discutăm cu ei. Au rămas datorii din urmă. Sunt colegii care nu şi-au ridicat aceste indemnizaţii din primăvară când a existat acest val mare de îmbolnăvirii.'', a declarat Ala Nemerenco, ministrul Sănătății.Am încercat să obţinem un răspuns de la Ministerul Finanţelor de ce banii nu au ajuns până acum la angajaţii medicali. Şefa serviciului de presă al instituţiei, Cristina Nicolau, ne-a expediat un mesaj în care a scris că aceste plăţi vor fi executate după ce vor fi aprobate rectificările la Legea bugetului pentru acest an, proces planificat pentru luna octombrie.Recent, Ministerul Sănătăţii a venit cu propunerea ca angajații din sistemul medical, care nu s-au vaccinat împotriva COVID-19, să nu beneficieze de indemnizația unică de 16 mii de lei.''Atunci când personalul medical este într-un mediu cu risc de trei ori mai mare de infectare. Personalul medical care intră într-un mediu de infectare trebuie pregătit, ori vaccinat ori scos din prima linie dacă are contraindicaţii.'', a precizat Ala Nemerenco.La rândul său Federaţia Sindicală în Sănătate a criticat dur această propunere.''Atât timp cât personalul medical, indiferent de statul său vaccinat, nevaccinat acordă populaţiei asistenţă medicală în combaterea COVID-19 nu trebuie să facem segregare în rândul cadrelor medicale.'', a mai spus Iurie Zubcu.Subiectul a stârnit discuţii aprinse şi la şedinţa Parlamentului între deputaţii PAS şi cei din opoziţie.''Este o decizie antisocială, de nepermis. Bani în buget pentru asta sunt, în document este indicat foarte clar din buget şi de la CNAM. Lipsirea de indemnizaţia de 16 000 de lei nu îi va face pe medici să se vaccineze.'', a opinat Vladimir Odnostalco, deputat BCS.''Această indemnizaţie va fi continuată să fie achitată tuturor medicilor vaccinaţi care se îmbolnăvesc de COVID este o precizare importantă astazi suntem in situaţia in care vaccinul este disponibil gratuit pe larg.'', a spus Dan Perciun, deputat PAS.Potrivit Ministerului Sănătăţii, peste 93 la sută dintre lucrătorii medicali din ţara noastră s-au imunizat împotriva COVID-19.