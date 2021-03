Sute de bătrâni și persoane nevoiașe, nemulţumiţi de calitatea prânzurilor sociale

Nemulţumiţi de calitatea prânzurilor sociale. Este vorba despre aproximativ 200 de bătrâni şi persoane nevoiaşe din sectorul Râşcani al Capitalei, care, înainte de pandemie, erau hrăniți la cantinele sociale, iar în prezent, primesc prânzuri distribuite de la un punct special amenajat în fiecare sector. În plus, oamenii se plâng că trebuie să aştepte în frig.Vasile Țurcanu, unul dintre beneficiari, a fost profesor de limba şi literatura română. Acum, după 50 de ani de muncă, bărbatul spune că primeşte o masă săracă."Eu am lucrat 50 de ani, am educat oameni. La Universitatea Creangă, Universitatea de Stat, Academia de Poliţie. Am venit aici şi îşi bat joc, stau de o oră. Organele respective să nu îşi bată joc de oameni, să vină omul în fiecare zi aici. ""Noi suntem oameni bătrâni şi bolnavi. Aşa o atitudine arată că autoritățile sunt indiferente față de soarta noastră.""Jumate din aceşti oameni au plecat acasă. Nici nu o să vie mâine nimeni. Ce bătaie de joc, cu 900 de lei pensie trăieşti.""Noi am muncit, pentru o bucăţică de pâine stăm aici îngheţaţi."Responsabilii de la primăria Capitalei afirmă că beneficiarii primesc prânzurile în conformitate cu banii alocaţi pentru o zi şi că sumele nu s-au schimbat în timpul pandemiei."Eu am fost acolo, am cântărit gramajul, totul coincide conform contractului. Prânzul costă 27 lei şi 85 bani. Am fost acolo cu specialiştii.""În principiu, îi înţelegem nemulţumirea lor. Era un pachet pentru o lună de zile şi el era vizibil. Când el este proporţionat zi de zi, îţi pare că este o nimica toată, ce mănâncă ei zilnic. Dar noi nu putem să achiziţionăm atât timp cât nu sunt prevăzute modificări al cadrului legislativ."Prânzurile sunt livrate zilnic între orele 12:00 - 15:00, 5 zile pe săptămână. În Capitală sunt 1200 de persoane care beneficiază de acest serviciu.