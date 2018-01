Susţinătorii lui Şor i-au dat o lecţie Maiei Sandu. Au curățat trotuarul de zăpadă și gheață din faţa sediului PAS

foto: publika.md

Susţinătorii primarului din Orhei, Ilan Şor, au decis să-i dea o lecţie liderului Partidului "Acţiune şi Solidaritate", Maia Sandu. După ce ieri preşedinta formaţiunii a fost criticată pentru faptul că nu poate să facă ordine nici măcar în fața sediului partidului pe care îl conduce, astăzi, susținătorii lui Șor au curățat trotuarul de zăpadă și gheață.



Înarmați cu lopeți, mături și materiale antiderapante, tinerii s-au mobilizat și au făcut ordine. Acest gest vine după ce ieri, susținătorii edilului din Orhei, Ilan Șor, au venit să protesteze la sediu și au observat că liderul PAS nu poate să facă ordine nici măcar în faţa clădirii partidului pe care îl conduce, asta deși se vrea la guvernare.



"Am văzut ieri o murdărie și o mizerie în fața oficiului. Mesajul nostru către doamna Maia Sandu este ca să înceapă curățenia de la dânsa, din fața oficiului dumneaei pentru că ea promite că o să facă curățenie în țară, dar noi nu vedem curățenie nici măcar în fața oficiului", a declarat un locuitor,



"Noi am decis să îi arătăm cum se face ordine. Nu trebuie promisiuni, ci fapte", a spus alt locuitor.



"Am venit să-i arătăm cum în realitate trebuie să ai grijă, nu doar de orașul nostru, ci măcar de casa ta", a declarat un locatar.



Ieri, peste patru sute de susținători ai Partidului "Șor" au protestat la sediul Partidului Acţiune şi Solidaritate. Oamenii au scandat lozinci critice la adresa Maiei Sandu. Aceştia au îndemnat-o să lase vorba şi să muncească mai mult, la fel ca Ilan Şor. De asemenea, manifestanţii i-au cerut liderului PAS să înceteze presiunile asupra justiției.