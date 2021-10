Suspendat pentru pariuri sportive, Daniel Sturridge și-a găsit echipă după un an și jumătate

Daniel Sturridge și-a găsit echipă după un an și jumătate. Fotbalistul englez a luat o decizie neașteptată și a semnat un contract cu Perth Glory, un club din prima ligă a campionatului Australiei. Înțelegerea este valabilă pentru un sezon."Este o oportunitate fantastică să continui să joc fotbal, să încerc ceva nou. Este o ligă competitivă cu echipe foarte bune. O să dau tot ce am mai bun, o să muncesc din greu pentru a ajuta echipa să câștige meci de meci", a declarat fotbalistul.Daniel Sturridge are 32 de ani și era liber de contract din martie 2020, după ce a părăsit clubul turc Trabzonspor. La această formație, atacantul a jucat 16 meciuri și a marcat 7 goluri. El s-a confruntat, însă, cu accidentări și a fost suspendat 6 săptămâni pentru pariuri sportive.De-a lungul carierei, Sturridge a evoluat la grupări precum Manchester City, Chelsea Londra și FC Liverpool. Cele mai mari performanțe le-a înregistrat la „cormorani”. A jucat 160 de meciuri, a înscris 68 de goluri și a cucerit trofeul Ligii Campionilor.În tricoul reprezentativei Angliei, Sturridge a jucat 26 de partide și a marcat 8 goluri.