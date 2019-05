SURSE pentru publicația Timpul: Năstase caută ajutor la Moscova după ce s-a dezamăgit de UE și SUA

Liderul PPDA, Andrei Năstase, obsedat de putere și dorință de răzbunare față de democratul Vlad Plahotniuc, a apelat deja la prietenii din Rusia ca să scape de liderul PDM, scrie timpul.md.

A recunoscut-o chiar el, cu propria gură, într-o emisiune difuzată, în seara de joi, la televiziunea nașului său, Victor Țopa. Iată ce anunț (de fapt, de asta a și venit la emisiune, ca să facă “marele anunț”) a făcut el, în timp ce flutura cu niște hârtii: “Vreau să anunț că am făcut un demers în Federația Rusă, un demers de deputat prin care am solicitat informații cu privire la dosarele penale intentate la adresa cetățeanului Federației Ruse, cetățeanului asumat, V. Plahotniuc, în același timp cetățean și al României, și numai el știe a încă câtor state, cu mai multe identități. Acest demers l-am făcut pe 18 aprilie, l-am făcut prin intermediul secretarului Parlamentului, care așa cum știți nu funcționează și m-am așteptat că va fi exploata de către mafia lui Plahotniuc, mafia din media lui Plahotniuc. Am văzut că se tace. Un alt document foarte important, dar care, din lipsă din timp, îl vom prezenta altă dată. Să-l intrigăm pe V. Plahotniuc ce e cu acest document, la următoarea emisiunea, îl vom arăta numaidecât, pentru că îmi place ca lucrurile să fie transparente, să fie cunoscute nu interpretate, iar despre mine să se vorbească ceea ce sunt și nu ceea ce crede sau dorește Plahotniuc să se știe.”. Pentru a crește intriga, Năstase a arătat acel “alt document” lui Val Butnaru, realizatorul emisiunii și, prin cumul, directorul canalului nașului lui Năstase, iar reacția acestuia a fost: “Hmmm interesant”.

Năstase a făcut trimitere la “lipsa de timp” ca să prezinte o singură foaie, deși au urmat discuții la alt subiect până la sfârșitul emisiunii. El, de fapt, nu a dorit ca opinia publică să cunoască la acel moment conținutul acelei hârtii, primite din Federația Rusă și cu care se laudă acest politician, declarat pro-european și pro-român. Imediat după emisiune, am fost contactați de surse din cadrul blocului ACUM, deranjați de jocurile ascunse ale lui Năstase și ne-au comunicat detalii despre planul liderului PPDA, inclusiv conținutul acestei hârtii.

Potrivit sursei citate, Andrei Năstase vrea să forțeze o alianță ACUM-PSRM și e sigur că acest lucru se poate face doar cu o presiune mai mare din partea Moscovei asupra socialiștilor. El mizează că Rusia chiar va media negocierile lor. Totodată, Năstase vrea să folosescă Rusia, în special anumite servicii, împotriva dușmanului său, Vlad Plahotniuc. Prin urmare, el a născocit povestea cu solicitarea informațiilor din Rusia despre dosarele lui Plahotniuc. Apropo, cât de naivi trebuie să fii ca, în calitate de deputat pro-european declarat, să ceri informații oficiale despre dosare din Federația Rusia? Pentru că Năstase poate fi prost, dar nu naiv, a trimis acele solicitări cu alt scop, anume ca să fie invitat la Moscova, oficial, să poartă acolo discuții, dar să aibă și o “acoperire” formală de ce a plecat în Rusia. Sursele ne spun că în foaia cu care flutura Năstase în studioul nașului său fugar, Țopa, este o invitație a unei structuri de forță din Rusia, ca să vină la Moscova pentru a discuta despre Laundromat (pare incredibil, dar iată declaratul pro-european și pro-român Năstase e invitat de ruși să coopereze într-un dosar penal). Năstase speră că va primi acolo diferite informații (rușii sunt meșteri în a inventa diferite fabule), pe care să le lanseze din nou prin studiourile “presei independente”, inclusiv a nașului său, împotriva lui Plahotniuc. Năstase a ajuns să creadă în justiția din Rusia, o justiție condamnată ferm în repetate rânduri de Europa și SUA. Mai mult, Năstase este gata de o colaborare cu structurile de forta ceea ce in realitate ar putea să fie o forma mascată de interacțiune cu FSB, așa încât europenii și americanii să fie pacăliți și să nu vadă că în spate stă un alt tip de relație.



Aceleași surse din blocul ACUM spun că Năstase a sperat să primească până acum suport de la americani și europeni, ca să-i convingă pe socialiști să facă alianța anti-oligarhică, însă a înțeles că cheia succesului este în mâna Moscovei. De asta a inventat pretextul acesta formal să ajungă în Rusia, unde ar avea preconizate, pe lângă discuțiile cu oamenii cu epoleți, și alte discuții despre formarea majorității. Această vizită a fost pregătită în taină față de colega de bloc, Maia Sandu, însă despre ea s-a aflat și a provocat noi supărări. Năstase a invocat inițial o explicație banală, că merge la Moscova să se întâlnească cu diaspora moldovenească, iar ulterior a recunoscut că este invitat de persoane cu epoleți. Mai mult, Năstase încearcă să-i convingă pe liderii PAS să delege o persoană, care să meargă cu el la Moscova, pentru a discuta despre alianța cu socialiștii. Năstase se pare că are un avocat în sânul PAS, o persoană venită pe filiera societății civile, dar care are discuții dese cu oameni cu ochi albaștri, veniți la Chișinău de la Răsărit. Maia Sandu deocamdată se împotrivește ca cineva de la PAS să meargă la Moscova.

De fapt, mai mulți oameni din PAS, inclusiv Sandu, au mai aflat că Năstase a preluat contactele de la Moscova de la Veaceslav Platon, condamnat la mulți ani de închisoare în Moldova, inclusiv în dosarul Băncii de Economii. Unul dintre avocații lui Platon, Eduard Rudenco, a fost persoana de legătură între Platon și Năstase (ei nici nu se ascund, fiind prezenți la mai multe proteste împreună), dar și Platon și fugarii Țopa. Năstase are datoria să-l scape de pușcărie pe Platon, în schimbul ajutorului cu “prietenii de la Moscova”, în special cei din FSB, pentru ca rușii să-i forțeze pe socialiști să facă alianța cu blocul ACUM.

Sursele din blocul ACUM, nemulțumite de acest joc al lui Năstase, ne-au mai spus că liderul PPDA planifică chiar săptămâna viitoare să plece la Moscova, unde are deja stabilite întâlniri cu “băieți care pot trage bine sforile”. Că Năstase e gata deja deschis să apeleze la “mâna Moscovei” împotriva lui Plahotniuc, e clar. Dar e gata Maia Sandu și deputații PAS să fie atrași în acest joc murder, rămâne de văzut.