Sursă nouă de aprovizionare cu gaz. Energocom a bătut palma cu Bulgartransgaz

Compania de stat Energocom a semnat un contract pentru acces la gazele naturale și transportarea lor prin intermediul rețelelor de transport de gaze ale Bulgartransgaz. Documentul a fost semnat joi la Chişinău în faţa preşedintelui Maia Sandu şi a omologului său bulgar, Rumen Radev. Acordul ne va permite să cumpărăm gaze naturale din ţări precum Bulgaria, Italia, Grecia sau Turcia. Reprezentanţii Energocom susţin că capacitatea conductei din Bulgaria este destul de mare şi poate asigura pe deplin întreg consumul ţării noastre.



Preşedintele Rumen Radev susţine că prin conducta pusă la dispoziţie de Bulgaria pentru ţara noastră anual sunt livrate 15 miliarde de metri cubi de gaz. Alte trei miliarde de metri cubi anual pot fi transportaţi prin conducta ce leagă Bulgaria de România. Astfel ţara noastră şi-ar putea acoperi necesarul zilnic de gaz doar utilizând această cale de transport.



"Avem posibilitate să livrăm gaze de la sud la nord Grecia, Turcia, Bulgaria, România în Moldova. Avem conexiune separată între Bulgaria şi România. Prin semnarea contractului de azi întindem o mână de ajutor Moldovei şi poporului ei într-o situaţie grea. Asta înseamnă preţuri mai bune şi mai multă siguranţă în livrări", a declarat preşedintele Bulgariei, Rumen Radev.

La rândul său, preşedintele ţării noastre, Maia Sandu a precizat că: "Pentru noi asta înseamnă deschiderea tranzitului pentru cantităţi pe care o să putem să le obţinem din altă parte şi pentru perioade care o să ne convină. Asta înseamnă să creăm posibilităţi tehnice pentru aprovizionare din alte alternative, indiferent dacă vorbim de ziua de mâine sau de anul viitor".



Totodată, preşedintele Bulgariei, Rumen Radev a anunţat că ţara sa ne-ar putea ajuta cu furnizarea energiei electrice şi a îndemnat guvernele celor două ţări să discute intens această posibilitate. Asta în contextul în care Bulgaria ocupă locul trei la exportul de energie electrică în Europa, şi vinde în jur de 2000 de Megavaţi pe zi.



"Bulgaria ca un bun vecin şi membru a Uniunii Europene a activat un mecanism de asistenţă macrofinanciară pentru UE. Macedonia de Nord va primi de la UE 80 de milioane de euro pentru livrări de energie prin acest mecanism. Am discutat cu preşedintele Maia Sandu posibilitatea de a activa acest mecanism şi pentru Moldova", a mai menţionat oficialul de la Sofia.



"Noi am formulat problema cu care ne confruntăm. Acum este la latitudinea instituţiilor responsabile Ministerul Infrastructurii, Energocom şi celorlalţi să discute nemijlocit cu agenţii producători din Bulgaria şi în momentul în care se găsesc soluţii pe cantităţi şi pe preţuri atunci e posibil un acord", a mai adăugat preşedintele ţării noastre.



Maia Sandu şi Rumen Radev au mai discutat despre posibilităţile de extindere a domeniilor de cooperare dintre cele două ţări cum ar fi învăţământul, agricultura sau transportul. În acest an se împlinesc 30 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre cele două state.