SURPRIZE PENTRU TURIȘTI. Călătorii străini care vor intra în țara vor primi o broşură cu agenda evenimentelor culturale din perioada sărbătorilor pascale

foto: publika.md

Turiştii care vor intra în ţară în următoarele două săptămâni vor fi îndemnaţi, în cadrul unei noi campanii, să ne viziteze vinăriile şi alte atracţii. Chiar în aeroport, călătorii străini vor primi o broşură cu agenda evenimentelor culturale din perioada sărbătorilor pascale şi cupoane de reducere pentru vizitarea vinăriilor.



Primii turişti spun că acum vor avea un motiv în plus să ne cunoască destinaţiile.



"Sunt aici pentru a noua sau a 10-a oară. Sunt îndrăgostit de vinul moldovenesc, mă simt aici ca acasă", a spus un turist.



" - Cu părere de rău vin acasă şi cred că în un weekend vom pleca. - Ce părere aveţi despre vinurile din Moldova? - Sunt foarte gustoase", a zis alt turist.



Acţiunea a fost organizată de Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, cu susţinerea Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanţat de USAID şi Guvernul Suediei.



"Orice se identifică cu Republica Moldova este important şi ar fi frumos să fie promovat înafara țării, ori diaspora are un potențial enorm în acest sens şi noi vrem să includem aceste persoane în metodele noi de promovare a ţării", a declarat Olga Coptu, şefa BRD.



"Atât prin brăndurile designerilor noştri, dar şi prin vinurile noastre, prin alte industrii conexe al Republicii Moldova am putea să creştem această imagine şi notorietate, astfel încât să avem cât mai multi turisti", a menționat Diana Lazăr, vicedirector Proiectul de Competitivitate.



Acţiunea face parte din campania naţională "Fii oaspetele nostru".