SURPRIZE PENTRU PASAGERI. Pe Aeroportul Chişinău toţi călătorii primesc daruri

Embed:

Cei care pleacă în vacanţă sau se întorc acasă de sărbători au parte de surprize pe Aeroportul Chişinău. Moldovenii, dar şi străinii, sunt întâmpinaţi şi petrecuţi cu daruri de o echipă de animatori.



"Vă mulţumesc. Bradul de la aeroport e frumos. Felicitări cu ocazia sărbătorii. Vă dorim tot ce e mai bun în noul an."



"Am avut escale pe câteva aeroporturi azi, dar am primit felicitări doar aici."



Pe holurile aeroportului au fost instalate mii de beculeţe și decorațiuni sclipitoare, iar în centru - un brad imens de toată frumuseţea. Acolo copiii s-au întâlnit cu Moş Crăciun.



Administraţia aerogării spune că în prima zi de la deschiderea campaniei au fost împărţite peste zece mii de cadouri.



"Noi ne-am străduit să creăm o atmosferă de sărbătoare în fiecare colţişor al aeroportului. Vrem să le arătam pasagerilor că îi aşteptăm acasă cu sufletul deschis",a spus şefa Secţiei Marketing Aeroportul Internaţional Chişinău, Nino Ciubinasvili.



Pe Aeroportul Chişinău vor fi împărţIte daruri tuturor călătorilor până în data de 10 ianuarie.