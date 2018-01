SURPRIZE PENTRU COPII NEVOIAŞI. Polițiștii au împărțit cadouri în cadrul Caravanei de Crăciun

Foto: voceatransilvaniei.ro

Peste două mii de copii din familii defavorizate au primit daruri. Acestea au fost împărţite de poliţişti în cadrul Caravanei de Crăciun, care a ajuns în sudul şi nordul ţării.



Centrul oraşului Comrat s-a transformat într-un loc de poveste pentru copii. Micuţii din mai multe internate au dansat în jurul bradului şi l-au cunoscut pe Moş Crăciun.



"Am primit multe dulciuri, iar acest lucru este foarte plăcut. Ne place să primim cadouri."



"Mi-a plăcut tot ceea ce a fost organizat pentru noi. Vreau să mulţumesc pentru aceste cadouri"



"Am dansat, după care a venit Moş Crăciun şi ne-a împărţit daruri. Vreau să mulţumesc pentru sărbătoarea de care am avut parte."



Directorii instituţiilor susţin că prin asemenea evenimente copiii mai uită de necazuri.



"Sărbătoarea de astăzi este foarte interesantă şi bună pentru copii noştri, mai ales pentru cei care din cauza unor probleme se află în instituţia rezidenţială. Este o ocazie foarte bună să venim să facem întâlniri cu semenii lor", a spus directorul adjunct şcoala-internat Ceadîr-Lunga, Ecaterina Marinciu.



Pe lângă daruri, micuţii au fost informaţi de către poliţişti şi despre regulile de securitate.



"Am venit să informăm copii despre cum să se comporte în traficul rutier, sum corect să se comporte atunci când merg, conform tradiţiilor, la urat, la colindat să se ferească de hoţi, de rău făcători. Să fie în siguranţă şi să se ferească de petardele care sunt periculoase", a spus seful de securitate publică IGP, Daniel Mazepa.



Cu daruri din partea poliţiştilor s-au ales şi mai mulţi locuitori ai oraşului Bălţi.



"Am primit suc, biscuiţi şi dulciuri. Mulţumesc pentru acest cadou."



"Mulţumesc frumos celor care au dat cadourile. Mulţumim mult "



Acţiunile sunt organizate de guvern, poliţie şi mai multe organizaţii non-profit, în cadrul caravanei "Acasă de Crăciun." Iniţiativa aparţine prim-ministrului Pavel Filip.