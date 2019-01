SURPRIZE DE PESTE OCEAN! Copiii de la un centru din Străşeni au primi daruri de la moldovenii stabiliți în SUA

Foto: unica.ro

Un grup de moldoveni, stabiliţi în Statele Unite, au decis să le facă mai frumoase sărbătorile de iarnă copiilor de la centrul de plasament din Străşeni. Deşi drumul a fost lung, motiv pentru care cadourile au cam întârziat, copii s-au bucurat mult de surprizele venite de peste Ocean.



Diaspora americană s-a inspirat din conceptul unei campanii care presupune umplerea unei cutii cu diverse daruri.



”Ne-am gândit cum să aducem zâmbete de fericire și pe chipul copiilor mai puțin norocoși din Moldova. Pe lângă cadourile care le-am inclus în fiecare cutie am lăsat și cîteva lucruri pe care ei le vor folosi ulterior, rechizite și produse de igienă”, a declarat Tatiana Pușcaș, reprezentată a diasporei din Atlanta, SUA.



Fiecare copil a primit câte o cutie du daruri. Pentru că nimeni nu ştia ce va descoperi în interior, emoţiile au fost mari.



”Am primit un ceas și multe dulciuri, niște haine. Sunt mulțumit de asta. Mulțumim oamenilor care mi le-au dat, au o inima mare."



”Eu personal am avut emoții pozitive, adică este frumos atunci cînd cineva îți dăruie ceva.”



”Foarte mari emoții. Sînt foarte bucuroasă de aceste cadouri. Îmi place, e foarte frumos.”



”Da îmi plac foarte tare, nu am știut că o sa am așa cadouri. Le mulțumesc.”



”Da îmi plac. Emoții? De fericire, de bucurie și de uimire pentru că e frumos.”



”Cred că fiecare care face un cadou acestor copii, va fi răsplătit. Și îi îndemn pe viitor să mai facă așa acte de caritate care sunt necesare copiilor.”



Iniţiatorii campaniei speră ca aceasta să devină o tradiţie frumoasă.



"Sperăm că moldovenii de peste hotare o să ne fie în continuare alături și vom desfășura o campanie mai mare.”



La centrul de plasament din Străşeni sunt 33 de copii cu vârste între 7 şi 16 ani.