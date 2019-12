Surpriză uriașă pentru o mamă! Unul alb, altul de culoare, deși au fost născuți la câteva minute diferență (VIDEO)

„Familia și prietenii cred că sunt adorabili. Sunt foarte populari”, a mai spus mama gemenilor, care a precizat că cei doi frați au personalități asemănătoare, amândoi fiind jucăuși.

„Sunt fericită să fiu mama lor. Nu are importanță pentru mine ce culoare are pielea lor. Tot ceea ce contează este că îi am pe băieții mei lângă mine. Sănătoși. Nu am primit comentarii negative și nu îmi e teamă de ceea ce ar putea crede lumea”, a adăugat ea.

Acum, mama gemenilor este nerăbdătoare să petreacă primul Crăciun alături de familia ce s-a extins recent, scrie a1.ro