Surpriză pentru trăgătorii de tir sportiv din Republica Moldova. Au primit în dar trei pistoale şi două puşti noi

Surpriză pentru trăgătorii de tir sportiv din Republica Moldova! Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării le-a oferit trei pistoale şi două puşti noi. Armele au fost procurate din Germania contra sumei de 105 mii de lei.



"Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării şi-a pus ca obiectiv modernizarea infrastructurii sportive şi dezvoltarea bazei tehnico-materială. Acesta este un prim pas pentru lotul naţional de tir. Am adus 3 pistoale şi 2 puşti cu aer imprimat, care vor aduce un imbold tinerilor sportivi pentru atingerea performanţelor", a spus şeful direcţiei sport MECC, Petru Mutruc.

"Copiii în ziua de azi vor să fie provocaţi ca să facă sport de performanţă. Sper foarte mult că ceea ce am cumpărat noi astăzi va fi un motiv ca să practice tirul", a spus preşedintele FM de Tir, Arcadie Bostan.

Sportivii susţin că acum pot realiza performanţe la competiţii de nivel european şi mondial .



"Nu fiecare sportiv are posibilitatea să-şi procure arma personală. Este o mare, mare posibilitate pentru fiecare din noi. Practic acest sport aproape de 8 ani şi nu ţin minte, când a fost făcut aşa ceva pentru noi", a spus trăgătoare de tir, Alexandra Verdeș.



"Am primit cele mai performante arme, care sunt la federaţie în prezent. Ele sunt performante nu doar la federaţie, dar şi la nivel mondial. Au un producător cu nume. Cred că acest lucru va contribui foarte mult la rezultate per total pentru sportivi. Asta va da un imbold pentru dezvoltarea noastră", a spus trăgătorul de tir, Constantin David.



Cel mai mare rezultat obţinut de trăgătorii de tir sportiv din ţara noastră este legat de numele lui Oleg Moldovan, antrenor în prezent. El a cucerit medalia de argint în proba de 10 metri ținta mobilă la Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney.



"Ultima armă am pprocurat-o în anul 2003. Este un eveniment important pentru noi, deoarece arma, ca şi orice tehnică, are termen de folosire", a spus antrenorul Oleg Moldovan.



Aproape 100 de persoane practică tirul în ţara noastră.