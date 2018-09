Surpriză pentru călătorii de pe Aeroportul din Chişinău. O statuie inedită a apărut în sala de așteptare

Aeroportul din Chişinău continuă să uimească pasagerii. Chiar la intrarea în sala de plecări au apărut trei sculpturi din bronz - un pilot şi două însoţitoare de bord.

Opera, realizată de Veaceslav Jigliţchi, a fost numită simbolic "Echipajul". Artistul a lucrat asupra creaţiei timp de un an. Sculpturile au stârnit un val de admiraţie.



"M-am uitat şi eu că îmi părea că merg oameni, da când mă uit ele sunt statui. Dacă îs oameni numai că nu sunt în culoarea noastră şi mă uit şi eu. "



" Îmi place chipiul lui şi ochelarii. Îmi place absolut tot la el."



Unii au spus că pilotul chiar seamănă cu personaje celebre din film sau chiar artişti din Rusia.



"Noi l-am numit Terminator. Vedeţi, are ochelari negri, este din metal, cu siguranţă este Terminator."



"Pilotul seamănă cu Serghei Zverev."



Impresionaţi de lucrare, oamenii au făcut rând pentru a face poze.



"Am văzut diferite tipuri de statui, dar pentru prima dată văd una în aeroport."



"De unde sunteţi? – Din Letonia, oraşul Ventspils. Mi-a plăcut mult statuia, cum am intrat am dat mâna cu pilotul."



Sculptura „Echipajul” a fost creată ca simbol al bunăstării, siguranţei şi a unui zbor liniştit.