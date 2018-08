SURPRIZĂ NEPLĂCUTĂ. Zeci de moldoveni, blocați pe aeroportul de la Roma: Nu au soviste și simț, noi plătim un pumn de bani

Surpriză neplăcută pentru zeci de moldoveni. Aceştia au rămas aseară blocați pe aeroportul Fiumicino din Capitala Italiei. Aeronava care opera cursa Roma - Chișinău a aterizat cu aproape zece ore mai târziu. Avionul care urma să ajungă în Capitală joi, la ora 19:00, a ajuns în această dimineață la ora 4 și 35 de minute.



"De ceea ce am rămas uimită, pentru că o trebuit să vie de la Moldova, de la Chișinău roata de scortă ca să schimbe roata la avion, că ei acolo nu au găsit nimic. Lumea a stat foarte mult timp cu copii mici și bătrâni.”



"La trei jumate trebuie să pornească avionu să zburăm, de la trei jumate au spus că la șapte, de la șapte au spus că la zece, de la zece la unsprezece, la douăsprezece și ceva, ne-au făcut îmbarcarea și la unu și ceva am zburat."



"Nu au soviste și simț, noi plătim un pumn de bani, pentru să venim să vedem."



Pasagerii spun că zborul ar fi întârziat din cauza unei roţi defecte.



"Ne-au hrănit, ne-au dat de mâncare, apă. Ne-au anunțat, ne-au lămurit din ce cauză, ce se întâmplă, tot din cauza la o roată."



"De zece ore, unsprezece ore să stai în aeroport adica e un foarte mare disconfort desigur."



Şi rudele din Chişinău au așteptat ore în șir pentru a-i întâlni pe cei dragi.



"Cu copil mic, foarte greu, suntem foarte de departe, am așteptat până acuma. Ne-au spus că se anulează, se anulează, se anulează și nimic rezultat."



"Am venit la oara șase jumate seara, că la oara șapte trebuie să fie deja aici și am venit mai devreme ca să fiu la timp și foarte obositor, am dormit în mașină."



Reprezentanţii companiei aeriene nu au oferit comentarii pe marginea acestui caz.