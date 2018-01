Surpriză neplăcută într-un magazin din Capitală. Un client a cumpărat o nucă de cocos stricată și cu miros oribil

Nucă de cocos stricată și cu miros oribil. Este surpriza pe care a avut-o un bărbat, după ce a cumpărat fructul dintr-un supermarket din Capitală. Indignat, bărbatul s-a întors să ceară socoteală persoanelor responsabile.



Bărbatul a cumpărat nuca de cocos dintr-un supermarket din sectorul Centru al Capitalei. El spune că atunci când a încercat să consume produsul, a simțit un miros urât.



"Ajungând acasă, am încercat să consum nuca de cocos am depistat că fructul avea un miros specific și era stricată", a spus cumpărătorul.



Administratoarea supermarketului a recunoscut faptul că nuca de cocos ar fi stricată. Ea însă spune că nu este vina ei, ci a furnizorilor și că va întreprinde măsuri pentru ca acest lucru să nu se mai repete.



"Domnul a arătat produsul și da, eu m-am confirmat că produsul este stricat înăuntru și nu la nivelul coajei. Asta e. Am propus domnului să schimbăm produsul cu altul, mă rog, asta este", a declarat administratoarea supermarketului.



Cu toate acestea, cumpărătorul spune însă că se va adresa și autorităţilor pentru a cere sancționarea conform legii a administrației supermarketului.