SURPRIZĂ NEOBIŞNUITĂ în ajun de Crăciun pentru 40 de copii din Rădeni. Pentru ei au fost sacrificaţi doi purcei

40 de copii, din comuna Rădeni, raionul Străşeni, au avut parte de o surpriză neobişnuită în ajun de Crăciun. Un grup de voluntari le-a organizat o adevărată sărbătoare. Pentru cei mici au fost sacrificaţi doi purcei.



Porcii cântăreau câte o sută de kilograme. Carnea a fost împărţită egal copiilor, pentru a se bucura și ei de o masă de sărbătoare în familie.

Părinţii sunt bucuroşi că vor avea din ce pregăti bucate de Crăciun:



"O să le fac de mâncare. O să le fac fripturică cu mămăligă şi cu brânzică. Mulțumesc foarte, foarte frumos".



"E ajun de Crăciun. Nu ne-am așteptat că sunt oameni cu inimă atât de mare și să facă așa un eveniment pentru copii care nu au".



Copiii au primit diverse daruri din partea voluntarilor: "Am primit astăzi cadouri, fructe și eu cred că toate rechizitele pe care le-am primit o să le folosesc la școală".



Cei mici i-au mulţumit cu urături şi colinde pe cei care le-au oferit o zi de poveste.



Organizatorul acţiunii de caritate, Victor Alexeev spune că micuții merită toate darurile din lume.



"Ne bucurăm că putem dărui și asta este o tradiție creștinească să facem o pomană a porcului. An de an o facem. Am adus diferite daruri dulciuri, caiete", a menţionat Victor Alexeev.



"An de an încercăm să aducem zâmbetul pe chipiul copiilor care nu au posibilitate să simtă gustul acestor sărbători frumoase", a precizat Petru Răbdău, primarul comunei Rădeni.



Victor Alexeev a donat Primăriei Rădeni mai multe cutii cu jucării, care vor ajunge la grădinițele din comună.