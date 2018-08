SURPRIZĂ MARE LA US OPEN. Simona Halep a fost eliminată din primul tur

Ultimul turneu de Mare Șlem al anului în tenisul mondial, US Open, a început cu o surpriză enormă! Numărul 1 al tenisului feminin, Simona Halep, a pierdut în primul tur, scor 2-6, 4-6 în fața estonienei Kaia Kanepi, care se află pe locul 44 în clasamentul WTA.



Costănțeanca a fost eliminată din runda inaugurală a competiției din Statele Unite ale Americii pentru al doilea an la rând. Simona Halep devine primul lider mondial din istorie care pierde în primul tur la US Open.



Într-o altă partidă, a șaptea favorită, ucraineanca Elina Svitolina, s-a impus cu 6-3, 1-6, 6-1 în fața americancei Sachia Vickery.

Spaniola Garbine Muguruza Blanco, cap de serie numărul 12, a obținut o victorie lejeră - scor 6-3, 6-0 - în disputa cu chinezoiaca Shuai Zhang.