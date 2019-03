Surpriză la Indian Wells. Dominic Thiem l-a învins pe elvețianul Roger Federer

Surpriză la Indian Wells. Tenismenul austriac Dominic Thiem l-a învins în finala turneului californian , pe elvețianul Roger Federer, scor 3-6, 6-3, 7-5. Acesta este primul turneu de Master Series câștigat de Thiem. De cealaltă parte, Federer a ratat șansa să-și adjudece al șaselea trofeu de Indian Wells.

Dominic Thiem mai are 11 turnee câștigate de categorie inferioară. Austriacul s-a ales cu un premiu de 1.354.010 dolari și 1000 de puncte ATP.



"Am savurat fiecare secundă din această partidă. A fost greu să-l opresc pe Roger, pentru că în primul set a jucat minunat. Am luptat mult pentru a obține această victorie", a spus tenismanul Dominic Thiem.



Chiar dacă a fost învins, elvețianul a rămas mulțumit de jocul său.



"Cred că am jucat bine în finală, la fel cum am făcut-o la Australian Open. Nu știu cum să explic această înfrângere, nu este una dramatică. Nu mă afectează", a spus tenismanul Roger Federer.



În urma acestui rezultat, Thiem a urcat pe locul 4 în clasamentul mondial, cel mai bun din carieră, iar Federer a coborât pe 5. Clasamentul continuă să fie dominat de sârbul Novak Djokovic, urmat de Rafael Nadal și germanul Alexander Zverev.