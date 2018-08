SURPRIZĂ DULCE! O cafenea din Taiwan vinde îngheţată în formă de căţeluşi (VIDEO)

J. C. Co Art Kitchen din Kaoshiung îşi atrage clienţii servindu-le îngheţată sub formă de căţeluşi din rasele labrador, mops, sau Shar Pei.Îngheţata în formă de căţeluşi este disponibilă cu aromă de ciocolată, alune şi ceai cu lapte. Creaţiile detaliate sunt atât de realiste, încât unii dintre clienţi nu au mai vrut să le mănânce, notează UPI.Cafeneaua a anunţat că durează în jur de cinci ore pentru a realiza 100 de figurine canine din îngheţată, scrie Agerpres.ro Căţeluşii de îngheţată se vând cu un preţ mediu de şase dolari, care pot diferi în funcţie de mărime.