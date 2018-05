SURPRIZĂ DE PROPORȚII LA ORHEI. Speranța s-a impus în fața lui Milsami cu scorul de 1-0

Speranța a produs surpriza etapei a șasea a Diviziei Naționale de fotbal. Trupa din Nisporeni a câștigat partida din deplasare cu Milsami, scor 1-0. Eroul oaspeților a fost fundașul Mihai Bolun, care a marcat golul victoriei în minutul 52.

Fotbalistul în vârstă de 28 de ani l-a surprins pe portarul orheian Radu Mîțu cu un șut superb de la distanță.



"Ne-a reușit un gol, îl felicit pe Mihai cu această reușită. El ne-a întors dacă se poate de spus datoria cu Zimbru, atunci când a lăsat jucătorul. Acum și-a răscumpărat vina cu acest gol. A meritat să marcheze", a spus antrenorul FC Speranța, Cristian Efros.



"Am depus mai mult efort, ne-am dorit mai mult această victorie și am obținut-o. Echipa adversă a prestat un fotbal combinativ. În repriza a doua am fost nevoiți să ne apărăm, însă în prima jocul a fost echilibrat", a spus mijlocașul FC Speranța, Maxim Iurcu.



"A fost un meci greu, am avut multe ocazii. Trebuia să marcăm, la fel ca și în meciul precedent, cu Zaria, am dominat total a doua repriză, nu am marcat, așa a fost și acum. Un gol am scăpat, Speranța s-a așezat bine în apărare, în două linii, era greu", a spus fundașul FC Milsami, Vadim Bolohan.



După victoria de la Orhei, Speranța a urcat pe locul 5 în clasament, iar Milsami a rămas pe locul doi, dar déjà la 6 puncte distanță de liderul Sheriff Tiraspol.

Campioana națională a câștigat "El Classico" al fotbalului moldovenesc. ”Galben-negrii” au învins pe Zimbru Chișinău cu scorul de 3-1.



După două înfrângeri consecutive în campionat, Dinamo-Auto Tiraspol a câștigat fără drept de apel partida jucată la Hîncești cu Petrocub, scor 3-0. Echipa lui Igor Dobrovolski a obținut a doua victorie în actuala ediție de campionat. Într-o altă partidă a etapei, Sfântul Gheorghe a dispus la Suruceni de Zaria Bălți cu scorul de 1-0.