Surpriză de proporții la Hîncești. Petrocub a învins-o pe Sheriff Tiraspol cu scorul de 1-0

Surpriză de proporții la Hîncești. Într-o partidă din cadrul etapei a opta a Diviziei Naționale de fotbal, Petrocub a învins campioana Sheriff cu scorul de 1-0. Este prima victorie în fața tiraspolenilor de la fondarea clubului hânceștean.

Eroul meciului a fost Vladislav Ivanov. Internaționalul moldovean a înscris golul victoriei elevilor lui Lilian Popescu în minutul 53.



"E vina noastră, am avut destule ocazii să marcăm gol, însă până la urmă nu ne-a ajuns concentrare în fața porții și, desigur, ne merităm soarta astăzi. După ce au marcat, au închis bine spațiile, ne-a fost greu să creăm ceva ocazii. Dacă de la doi metri nu putem marca gol, atunci desigur e greu să câștigi", a spus fundașul FC Sheriff, Petru Racu.



"Nu am făcut un fotbal mare, un fotbal care să fie delicios pentru spectatori, însă ne-au trebuit aceste trei puncte și am luptat pentru victorie", a spus fundașul FC Petrocub, Maxim Potîrniche.



"Băieții au arătat că dacă te strădui, dacă dai toate puterile și dacă ești prudent și calm înseamnă că vine și victoria. Am bătut un gol foarte frumos, un gol fantastic", a spus președintele FC Petrocub, Mihai Usatîi.



Sheriff este liderul clasamentului cu 19 puncte la activ, cu 8 mai mult decât Petrocub, echipa din Hîncești se află pe treapta a treia.