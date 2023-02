Surprins în ipostaze intime! Comandantul forțelor ruse din Belarus s-ar fi filmat făcând striptease (VIDEO)

Pe canalele de Telegram din Rusia a apărut o înregistrare video cu general-locotenentul Alexandr Matovnikov, ofițerul cu cel mai înalt rang al forțelor ruse din Belarus, făcând striptease, imaginile fiind filmate chiar de comandant.

Analistul și cercetătorul independent Chris Owen notează că s-ar părea că o fracțiune din statul rus a recurs la metoda „tradițională” de a compromite un oponent, scurgând o înregistrare video cu acesta într-o ipostază jenantă, citează hotnews.ro.

Owen notează într-o serie de postări făcute pe pagina sa de Twitter că această înregistrare a apărut inițial pe canalul de Telegram rusesc VChK-OGPU, administratorii acestuia primind diferite informații atât de la gruparea de mercenari Wagner condusă de Evgheni Prigojin, cât și din cadrul forțelor armate ruse convenționale.

Generalul rus, victimă colaterală a atacului partizanilor din Belarus?

Chris Owen afirmă că publicarea acestei filmări are foarte probabil scopul de a crea și mai multe probleme pentru Matovnikov în contextul eșecurilor operaționale care au permis partizanilor din Belarus să atace duminică baza aeriană Machulishchi de lângă Minsk, acțiune în urma căreia un avion militar rusesc a fost avariat.

Aeronava militară în cauză, un avion de supraveghere Beriev A-50, este esențial pentru operațiunile aeriene rusești în ceea ce privește furnizarea unei imagini a spațiului aerian de luptă.

Ministerul britanic al Apărării nota în evaluarea sa de marți că avarierea aeronavei a lăsat probabil șase A-50 operaționale în serviciu, limitând și mai mult operațiunile aeriene rusești.

Potrivit analiștilor independenți de la OSINTdefender avionul A-50 care a fost avariat, cu numărul de înmatriculare RF-50608, se afla în Belarus încă de la exercițiile aeriene dintre Belarus și Rusia din ianuarie și efectuase cel puțin 12 zboruri de la Machulishchi, fiind văzută ultima oară prin imagini din satelit ale bazei aeriene pe 23 februarie.

Cine este Alexandr Matovnikov

În vârstă de 57 de ani, general-locotenentul Alexandr Matovnikov este unul dintre cei mai titrați comandanți din armata rusă. El a luat parte atât la primul, cât și al doilea război din Cecenia, precum și la invazia sovietică a Afganistanului.

El a fost comandant în cadrul forțelor speciale „Alpha” din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, cunoscutul FSB, înainte de a fi transferat la ministerul rus al Apărării. El a deținut mai multe funcții militare și politice înalte înainte de a fi numit comandant adjunct al Forțelor Terestre ale Rusiei în ianuarie 2020.

Matovnikov a făcut parte inclusiv din Consiliul de Securitate al Rusiei, organismul care reunește toți oficialii importanți din domeniul securității ai Rusiei.

El a făcut parte din consiliu între 2018 și 2020, ca reprezentant plenipotențial ar Districtului Federal Caucazul de Nord.

Președintele Vladimir Putin i-a conferit personal la Kremlin titlul de „Erou al Rusiei”, cel mai înalt titlu onorific al Federației Ruse, cu un an înainte de numirea în această funcție.

