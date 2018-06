SUPORTERII SPANIOLI, EMOŢII MAXIME. Fanii au umplut până la refuz localurile din Barcelona

Suporterii spanioli s-au dat în spectacol la sfârşitul meciului cu Maroc de la Cupa Mondială de fotbal din Rusia. "Furia Roja" a încheiat la egalitate, scor 2-2, ultima partida în grupa B şi a acces în optimile de finală de pe primul loc.

Fanii iberici au umplut până la refuz localurile din oraşul Barcelona şi au trăit emoții de nedescris.



"Sunt foarte încântat! Am reușit să ne calificăm în faza următoare, unde vom juca împotriva Rusiei. Probabil vom câștiga, nu știu exact. Aceasta Cupă Mondială este foarte dificilă, dar şi interesantă. Nimeni nu cunoaşte ce se va întâmpla. Sper că vom avea un parcurs bun."



De partea cealaltă, marocanii sunt mândri de jocul prestat de naţionala lor.



"Suntem fericiți şi mândri de echipa noastră după acest meci. Suntem mulțumiți de jocul prestat. Egalul de 2-2 cu Spania poate fi comparat cu victoria în finala Campionatului Mondial."



Şi celălalt meci al grupei dintre Portugalia şi Iran a fost urmărit cu sufletul la gură de suporteri. Disputa s-a terminat nedecis, scor 1-1.



"Am avut puţin noroc pe final. Am jucat mai bine 60 de minute, am ratat un penalty, dar adversarul a crezut în victorie şi a avut şansa să câştige."



"Nu plâng, dar ne-am aşteptat la un joc mai bun. Dacă am fi marcat al doilea gol, am fi fost cu mult mai fericiţi."



Faza eliminatorie a turneului final va începe pe 30 iunie.