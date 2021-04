Suporterii protestează împotriva creării Superligii: ”Este vorba de lăcomie și nu de fotbal”

Fanii cluburilor de fotbal care au anunțat că vor juca în Superliga Europei sunt revoltați. Suporterii lui FC Liverpool și a altor echipe din Anglia s-au unit pentru a protesta împotriva creării noii competiții. Aceștia au afișat steaguri și bannere cu mesaje adresate proprietarilor clubului din Liverpool și le-au cerut să renunțe la ideea de participare în Superligă.

„Nou suntem fanii. Dacă suntem uniți, nu vom fi învinși niciodată.”

„Superliga va afecta fanii care mergeau de ani buni la meciurile echipelor lor din campionat. Singurii suporteri care sunt interesați de acest turneu sunt cei care nu merg la meciuri, cei care trăiesc în Orientul Îndepărtat, Orientul Mijlociu. Dar proprietarilor cluburilor nu le pasă. Ei se gândesc doar la bani.

Este o rușine. După tot prin ce am trecut în ultimii doi ani – am câștigat Liga Campionilor și am cucerit titlul în Premier League, acum facem totul pentru televiziunile americane, care să cumpere drepturile de televizare.”

La stadionul Anfield, fanii lui FC Liverpool au amplasat bannere cu mesaje împotriva Superligii Europei și a proprietarilor clubului. Un suporter a aruncat la gunoi un hanorac în culorile echipei.

Susținătorii lui Manchester United au venit și ei la stadionul Old Trafford pentru a-și exprima nemulțumirea față de implicarea clubului în crearea noii competiții.

„Ei vor să facă bani mai mulți, dar în acest mod ignoră celelalte cluburi. Practic vor să spună că sunt mai buni pentru că sunt mai bogați. Este vorba de lăcomie și nu de fotbal. Cred că Superliga este o idee groaznică. În fotbal, trebuie să învingă echipa mai bună, nu cea mai bogată.”

Și suporterii lui Real Madrid speră ca Superliga Europei să nu fie organizată.

„Dacă echipele mari vor avea mereu prioritate față de cele mai mici, nu e bine. Toți trebuie să joace în condiții egale. FIFA va acționa dur și nu le va permite fotbaliștilor acelor cluburi să joace la echipele naționale. Cred că Superliga nu are viitor, pentru că acei fotbaliști vor renunța să joace în ea, dacă nu vor avea permisiunea de a evolua la selecționatele lor.”

Președintele Superligii Europei este chiar președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez.