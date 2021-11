Suporterii naţionalei Scoţiei au ajuns miercuri la Chişinău. Microbiștii au vizitat mai multe obiective turistice din Capitală

„Am venit pentru meciul cu Scoţia. Am venit să savurăm razele de soare, dar mai mult meciul de vineri, să ne distrăm.”„Am fost astăzi la Muzeul Militar, apoi ne-am plimbat pe aici. Astăzi stăm aici, dar mâine ne ducem în regiunea transnistreană. Vom fi mai mulţi care vom urmări meciul și posibil că vom avea tobe, şi suporterii vor cânta.”„- Nu vă este frig?- Nu, pentru că este destul de însorit. Am băut bere şi am fost foarte bine primiţi, asta e important, să ne simţim bine.- Aţi gustat vinul şi mâncarea noastră?- Nu, doar berea.”Scoţienii sunt ferm convinşi că naționala țării lor îi va învinge pe fotbaliștii moldoveni.„Desigur că Scoţia va învinge, e simplu! Noi mereu cântăm, cântăm ca să fim fericiţi!"Microbiştii au atras multe priviri şi i-au făcut pe moldoveni să zâmbească."Normal pentru el, nu ştiu dacă nu îi este frig. Nu e acest stil la noi. Poate că ar purta, dar ceva tradiţional.""Bărbații trebuie să poarte pantaloni, iar femeile, fustă. Doamne fereşte!""- Cam amuzant pentru noi.- De ce?- Pentru că nu este specific nouă. Cam toţi se uită straniu, dar deja care şi cum.""Tare îmi plac. Nu cred că le e frig. Cu siguranţă sunt obişnuiţi, ei doar sunt veniţi din Scoţia."Meciul dintre Moldova și Scoția se va disputa în 12 noiembrie, pe stadionul Zimbru din Chișinău. Partida va începe la ora 19:00 și va fi transmisă în direct de PRIME și CANAL 3.