Suporterii lui Tottenham Hostpur, mulţumiţi de venirea tehnicianului portughez Jose Mourinho pe banca tehnică a echipei lor favorite

Suporterii lui Tottenham Hostpur sunt mulţumiţi de venirea tehnicianului portughez Jose Mourinho pe banca tehnică a echipei lor favorite.



Microbiştii sunt de părere că lusitanul este capabil să scoată cât mai rapid echipa din impas, aceasta aflându-se în prezent abia pe locul 14 în clasamentul Premier League.



În acelaşi timp, susţinătorii recunosc valoarea fostului tehnician al lui Tottenham Hotspur, argentinianul Mauricio Pochettino, care a stat în funcție 5 ani şi jumătate.



"Consider că, după venirea noului antrenor, fiecare fotbalist va da totul în teren. Bineînţeles că jucătorii vor dori să-l impresioneze pe tehnician pentru a intra în grațiile sale".



"Este cel mai bun antrenor după Keith Burkinshaw. La moment nu mai avem o echipă bună. Susținătorii trebuie să înţeleagă că este nevoie să avem grijă de antrenor".



"Este o veste minunată! Jucătorii trebuie să muncească mult mai mult decât au făcut-o în acest sezon. Pe de altă parte, este și o şansă pentru antrenor de a-şi reface imaginea, un pic pătată la ultimul său club".



Presa engleză a anunţat că salariul anual al lui Mourinho va ajunge la 15 milioane de lire sterline, dublu faţă de predecesorul său, Pochettino.



"The Special One" va fi al doilea cel mai bine plătit antrenor din Premier League, după Josep Guardiola, care câştigă la Manchester City aproape 20 de de milioane de lire sterline anual.

