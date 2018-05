Suporterii lui Real Madrid, în culmea fericirii după ce echipa lor a cucerit Cupa Campionilor

Suporterii lui Real Madrid sunt în culmea fericirii după ce echipa lor a cucerit Cupa Campionilor pentru a 13-ea oară. După finala cu FC Liverpool, "hinchada" madrilenilor a sărbătorit succesul favoriților pe străzile din Kiev. Suporterii clubului alb-violet au dansat și s-au distrat până în zori.

Susținătorii fervenți ai Realului susțin că nu se mai satură de performanțele favoriților și speră ca și în sezonul următor tot "los galacticos" să triumfe. Mai ales că finala din 2019 se va juca chiar la Madrid:

"Finala a fost superbă. Bale a decis meciul. Eu am crezut că Cristiano Ronaldo va fi jucătorul decisiv, însă a fost Bale. Bale a reușit aceeași execuție ca și Cristiano Ronaldo, din foarfecă! Nu vom obosi niciodată să câștigăm Cupa Campionilor. Întotdeauna ne vom dori să depășim perfomanțele Barcelonei."

"Suntem foarte mulțumiți și onorați că am venit la Kiev și că am cucerit a 13-a Cupă a Campionilor. Și, la fel ca și voi, moldovenii, noi tot de ne dorim s-o cucerim pe a 14-a. Este foarte probabil ca următorul trofeu să-l cucerim pe Wanda Metropolitano, stadionul lui Atletico Madrid. Vom juca cu Barcei în finală și vom câștiga."

"Am fost la Glasgow, Cardiff, Lisabona, Milano și Kiev. Nu suntem obosiți. Suntem foarte, foarte fericiți să câștigăm din nou. Hala Madrid!"

De partea cealaltă, suporterii lui FC Liverpool au admis că Realul ar fi fost echipa mai bună și l-au criticat dur pe portarul Loris Karius.

"Au fost două goluri "nebune" încasate de FC Liverpool precum echipele din ultima ligă engleză. Portarul nu și-a mai putut reveni după gafa de la primul gol. Totuși, golul lui Bale ar trebui să fie desemnat drept unul dintre cele mai frumoase din istoria finalelor Ligii Campionilor. Cineva de la Juventus a reușit un gol similar în finala de anul trecut. Cu fiecare an finala devine tot mai atractivă. Totul face parte din drama Ligii Campionilor."

"Am jucat bine în atac, dar nu am profitat de ocaziile create. Până la urmă trebuie să admit că Real Madrid a fost echipa mai bună. Noi nu jucăm astfel în mod normal, dar ei au meritat victoria."

În finala de la Kiev Real Madrid și FC Liverpool au fost susținute din tribune de câte aproximativ 20 de mii de suporteri.