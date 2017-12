Superstiţii în noaptea de Revelion. Află ce nu este bine să faci pe 31 decembrie şi 1 ianuarie

Cu toţii ne dorim un an mai bun, mai îmbelşugat, sănătate, fericire, succes în carieră, prosperitate. Iată câteva superstiţii pentru Noaptea dintre Ani.

1. Poarta rosu. Trebuie neaparat, pentru ca astfel vei avea bucurie si noroc tot anul! Chiar daca ti se pare ca nu se asorteaza, o dunga la sosete, o pereche de cercei sau un ac de cravata, un articol de lenjerie intima – rosii sa fie – sunt suficiente pentru a avea multa bafta in noul an.

2. Bea sampanie. Anul nou trebuie sa te gaseasca cu un pahar plin in mana: astfel vei avea parte de belsug! Fie ca e vin spumant sau suc, trebuie sa bei paharul pana la fund si toate dorintele se vor indeplini.

3. Mananca peste. Asa cum pestele inoata prin apa, vei inota si tu prin toate necazurile din anul urmator, fara sa te afecteze. Atentie insa: superstitiosii spun ca trebuie sa fie primul aliment pe care il consumi in noul an.

4. Consuma carne de gasca. Astfel vei pluti peste probleme si vei inainta spre telul tau, asa cum face grasunica inaripata pe luciul apei! Unii spun chiar ca e bine sa evitam carnea de gaina, pentru ca aceasta pasare scurma si astfel norocul se imprastie.

5. Stai alaturi de cei dragi. E important sa nu fii singur, dar daca nu se poate altfel, suna-i pe cei dragi la miezul noptii. Vei fi tot anul aproape de cei langa care ai fost la miezul noptii, vei vorbi tot anul cu cel cu care ai vorbit in primele momente ale anului.

6. Gaseste-ti un loc sub vasc. Vascul aduce noroc pentru tot anul, dar si dragoste nemuritoare fata de persoana pe care o saruti sub boabele albe ale acestei plante ciudate. Pentru mai multa siguranta privind iubirea fara de sfarsit, e bine sa rupi una dintre bobitele de vasc si sa o pastrezi.

7. Saruta-i / pupa-i pe cei dragi. Astfel vei fi alaturi de ei tot anul si vei avea parte de multa dragoste din partea lor. Veti fi aproape unii de altii si veti fi fericiti intregul an.

8. Tine bani in buzunare. Numai cei care au bani in buzunare in noaptea dintre ani vor avea bani tot anul. Aurul si argintul prevestesc bogatie: este bine sa porti o asemenea bijuterie asupra ta.

9. Poarta ceva nou. Este o intalnire magica intre vechi si nou. Obiectul nou pe care il porti va ajuta Anul-nou sa-l invinga pe cel vechi si toate necazurile si dezamagirile pe care le-ai infruntat se vor topi ca un fum, iar cel nou va putea aduce sanatate, fericire si noroc.

10. Fii vesel. Noaptea in care se schimba anii prevesteste viitorul. Daca esti fericit, asa vei fi tot anul! Tot la fel se va perpetua tristetea sau cearta: nu vrei asa ceva. Nici sa fie liniste in jurul tau nu e bine: in aceasta noapte minunata pana si necuvantatoarele incep sa vorbeasca, iar despre cel care le aude vorbind se spune ca va deceda. Deci nu evita artificiile, pocnitorile, zgomotul paharelor ciocnite si distractia, scrie romaniatv.ro.

Se mai spune ca uraturile, plugusorul, capra, ursul si sorcova alunga spiritele rele, iar semanatul aduce belsug. Ca boabele de strugure si stafidele aduc bani: este bine sa se consume cate una pentru fiecare bataie a orologiului, deci douasprezece.

Nu trebuie sa maturi pe 31 decembrie si nici pe 1 ianuarie: odata cu praful vei arunca si norocul din casa! Daca vei coase, cu acul si ata ta iti vei lega norocul; daca vei folosi foarfeca, il vei cioparti; iar daca vei spala rufe, picaturile care se scurg din ele se vor transforma in lacrimi pe obrazul tau, deci odihneste-te.

Unii pun o moneda in paharul cu care beau la miezul noptii: se spune ca aduce bani: daca vei proceda la fel, spal-o bine, ca nu se stie pe unde a „calatorit"! Si in apa cu care te vei spala pe fata in prima zi a anului nou este bine sa pui o moneda.

Anul-nou trebuie sa-i gaseasca pe toti satui: chiar si pisicii tale trebuie sa-i pui mai multa mancare in ajunul anului nou.

Poti evita ghinionul daca nu pui pe perete calendarul pentru anul nou inainte sa inceapa si nu arunci nimic in prima zi a anului, dar sa primesti un dar, oricat de mic, e semn de noroc! Pentru un an luminos, lasa o lumina aprinsa in casa toata noaptea.