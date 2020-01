Superstarurile Whitney Houston și Notorious B.I.G. vor fi incluse post mortem în Rock and Roll Hall of Fame

Superstarurile americane Whitney Houston și Notorious B.I.G. vor fi incluse post mortem în Rock and Roll Hall of Fame. Anunțul a fost făcută de organizația americană, care cuprinde o listă selectă cu interpreții care au influențat lumea muzicii de-a lungul anilor.



Whitney Houston intră în Rock and Roll Hall of Fame la opt ani de la moartea sa. Artista, deținătoare a zeci de trofee muzicale prestigioase, printre care mai multe premii Emmy, s-a înecat la 48 de ani în propria cadă după ce a luat o supradoză de cocaină. În pofida unui final de carieră marcat de abuzul de droguri, artista rămâne în memoria oamenilor drept una dintre cele mai puternice voci din muzica internațională.



În Rock and Roll Hall of Fame, va fi adăugat și rapperul american Notorious B.I.G. Artistul newyorkez a avut o carieră foarte scurtă, fiind ucis la doar 24 de ani în urma unui schimb de focuri dintre două grupări rivale. Totuși, el a rămas în istorie drept una dintre figurile legendare ale rapului american, iar cele două albume înregistrate până la moartea sa sunt considerate clasice ale acestui gen de muzică.

Alături de cele două nume legendare, în Rock and Roll Hall of Fame vor mai intra trupele Depeche Mode, Nine Inch Nails și Doobie Brothers. Ceremonia de includere în panteonul pop-rock va avea loc în data de 2 mai la Cleveland.