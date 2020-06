Supermarketurile din Beijing nu mai vând somon, după ce noul coronavirus a fost depistat pe un tocător într-o piaţă de pește

Marile supermarketuri din Beijing au încetat să mai vândă somon sâmbătă, după ce noul coronavirus a fost identificat pe un tocător folosit pentru a tăia peştele în piaţa en-gros Xinfadi din oraş, scrie Global Times, citat de Mediafax şi digi24.ro.

Descoperirea a stârnit îngrijorări privind o posibilă contaminare a somonului şi a dus la scoaterea de la comercializare, deşi specialiştii spun că noul coronavirus nu poate fi transmis de peşte la oameni.

"Nu putem concluziona că somonul este sursa infecţiei doar pentru că noul coronavirus a fost detectat pe un tocător al unui furnizor. Gazdele cunoscute ale COVID-19 sunt mamifere. Este aproape imposibil ca un peşte să fie infectat", a declarat Cheng Gong, virolog la Universitatea Tsinghua, pe site-ul CGTN, televiziunea oficială.

Potrivit experţilor chinezi, care încearcă să identifice sursa acestui nou lanţ de contaminare, tocătorul a fost mai degrabă atins de un purtător al virusului sau a fost în contact cu produsele contaminate.

China importă aproximativ 80.000 de tone de somon în fiecare an. Chile, Norvegia, Insulele Feroe, Australia, Canada sunt principalele ţări din care se importă, iar volumul importurilor de somon este în creştere de la an la an.