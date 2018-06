SUPERMARATON LA CHIŞINĂU. Peste 15 sportivi din şapte ţări s-au întrecut timp de 24 de ore

Examen de anduranţă la Chişinău! În parcul Valea Morilor s-a desfăşurat supermaratonul, cursă ce a durat 24 de ore.

Conform regulilor, sportivii au avut dreptul să se odihnească în timpul concursului, iar pe traseu au fost amenajate locuri de hidratare şi alimentare.



"Pe timpul când se desfăşoară concursul sportivii au voie să se oprească, au voie să facă pauze, dar trebuie să-şi calculeze foarte bine timpul, pentru că concurenţii îi depăşesc, îi întrec", a spus Ion Frunză, organizator.



Cursa a fost câştigată de moldoveanca stabilită în Portugalia, Elena Iabanji. În cele 24 de ore ea a parcurs 178 de kilometri, ce reprezintă un record absolut. Atleta originară din satul Tartaul, raionul Cantemir, a început să practice sportul după a învins cancerul acum 8 ani.



"Nu fac secret. La fiecare trei ore am făcut 15 minute de pauză, între care stăteam 5 minute cu picioarele în sus pentru circulaţia sângelui. Alimentarea, hidratarea şi odihna la timp", a spus Elena Iabanji, atletă.



În vârstă de 82 de ani Mihail Grodeţchi a fost cel mai mai vârstnic participant la competiţie. Inginer energetician de meserie el concurează pe asemenea distanţe din anul 1980.



"Pentru ce fac asta? În primul rând, este benefic pevantru sănătate. Este plăcut că alergi, chiar dacă îmi este greu. Mă simt minunat, însă am obosit", a spus Mihai Grodețchi, atlet.



Supermaratonul a adunat 15 atleţi din Republica Moldova, Austria, Germania, Portugalia, Belarus, Ucraina şi Rusia.



"M-am confruntat cu dificultăţi, deoarece nu m-am aşteptat că trebuie să alerg pe dealuri, iar temperaturile sunt ridicate. Este un stres pentru organism, când concurezi pe o căldură de 30 de grade", a spus Tatiana Sviridova, atletă, Rusia.



"Am venit pentru prima dată la Chişinău. Cel mai mult m-a surprins traseul şi anume lungimea unui tur în jurului iazului de 2600 de metri. Mi-a plăcut acest loc pitoresc", a spus Valentina Tihonenko, atletă, Ucraina.



Competiţia a ajuns la a 21-a ediţie.