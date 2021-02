Supăraţi pe conducerea CFM. Oamenii cer ca trenurile să nu fie suspendate

Luminiţa Grivechi spune că se trezeşte zilnic la ora trei dimineaţa ca să vină la muncă în Capitală."Toţi avem copii şi vrem şi noi lucru, nu să fugim peste hotare şi să întreţinem alte ţări, noi acasă vrem, să avem de lucru şi să lucrăm, asta e ultima noastră posibilitate de a lucra", a spus pasagerul, Luminiţa Grivechi."Să meargă trenurile cum au mers, ei spun că e puţină lume în tren, că nu dau banii în casă că e puţină lume, dar vedeţi ce multă lume este aici. Nu vrem să ne ducem la rutieră să plătim câte 60-70 de lei, eu am salariu 1900 de lei", a spus pasagerul, Eleonora Bargan."Normal că nu este corect de a scoate. Cu ce să se ducă lumea la serviciu, copiii şi studenţii la universitate să înveţe mai departe""Nu o să avem de lucru, da la vârsta asta, trei ani până la pensie cine mă primeşte la lucru, e chiar din cale afara şi e foarte greu"."O să ne găsim în altă parte de lucru, o să plecăm peste hotare, nu avem de ales, în ţară nu este de lucru, gata", a spus mecanicul, Ghenadie Rusu.Potrivit Agenției Proprietății Publice, în subordinea căreia se află CFM, în ultimii cinci ani, întreprinderea suportă cheltuieli enorme, iar numărul pasagerilor este într-o continuă descreştere."În 2015 am avut cu aproximaţie 3 milioane de călători, în 2016 deja 2 milioane, în 2017 un milion 800 şi am ajuns în 2020 la aproximativ jumătate de milion de călători. Această cifră, din păcate, generează venituri foarte mici", a spus directorul adjunct APP, Corneliu Soltan.În prezent, Calea Ferată a Moldovei are 6800 de angajaţi şi operează călătorii pe direcțiile Chișinău – Bender, Chișinău – Ungheni și Bălți – Ocnița. Lungimea totală a căilor ferate este de 1.232 kilometri.