"Suntem Pentru Moldova şi doar Pentru Moldova". Manifestul electoral al PDM pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (DOC)

Partidul Democrat din Moldova pune interesul tuturor cetăţenilor moldoveni şi al ţării pe primul loc. Rezultatele celor 3 ani de guvernare PDM arată clar că Moldova şi moldovenii au fost întotdeauna în centrul tuturor acţiunilor pe care le-am promovat. Declaraţiile se conţin în Manifestul electoral al PDM pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

"Aceasta este o schimbare fundamentală de atitudine faţă de guvernările dinaintea noastră. Baza măsurilor luate de instituţiile pe care le-am condus a venit în cea mai mare parte de la cetăţeni, fie că a fost vorba de solicitările grupurilor profesionale sau sociale, fie că au fost solicitări extrase din cercetări sociologice, care arătau ceea ce doresc cu adevărat cetăţenii noştri.

Construind guvernarea doar în jurul intereselor Moldovei şi ale moldovenilor, am reuşit să obţinem rezultate concrete importante şi apreciate de oameni. Am arătat prin fapte că suntem Pentru Moldova şi doar Pentru Moldova!

Astfel, am trecut Republica Moldova de o criză economico-politică majoră, am stabilizat economia şi am relansat creşterea economică, odată cu regândirea şi relansarea celor mai importante reforme pentru ţară. Am stabilizat şi am reformat, la standarde internaţionale, sistemul bancar moldovenesc, care astăzi este solid şi sigur.

Pentru Partidul Democrat, a fi Pentru Moldova înseamnă să avem încredere în adevărata valoare, în potenţialul propriilor concetăţeni şi în resursele interne ale ţării, să ne păstrăm credinţa, valorile şi tradiţiile, să fim mândri de istoria noastră. A fi Pentru Moldova înseamnă, de asemenea, o economie puternică, modernă, de tip occidental, înseamnă bunăstare pentru oameni şi armonie în societate. Şi a fi pentru Moldova înseamnă să susţinem toate categoriile de cetăţeni şi toate etniile, fără nicio deosebire. Înseamnă că, zi de zi, unul din obiectivele majore al partidului trebuie să fie acela de a ţine naţiunea unită şi nu divizată, de a găsi mereu punctele care-i unesc pe cetăţenii moldoveni şi nu de a le accentua şi alimenta pe acelea care îi despart.

Ne angajăm deplin să fim în continuare cei dintâi Pentru Moldova, cei dintâi alături de oameni şi cei dintâi în găsirea soluţiilor pentru creşterea nivelului de trai în ţară", se notează în Manifestul electoral al PDM pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Întregul manifest electoral al Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 îl puteţi vedea în documentul de mai jos.