Sunt talentați și putred de bogați. Cine sunt cele mai bine plătite vedete din SUA

Sunt populari, talentați și putred de bogați. Este vorba despre cel mai bine plătite vedete de la Hollywood, potrivit unui clasament întocmit de revista americană Forbes. Pe primul loc s-a clasat regizorul și producătorul George Lucas, creatorul Star Wars. Imperiul din jurul acestei francize, dar și veniturile din alte proiecte i-au adus aproximativ 5,4 miliarde de dolari.



Pe locul doi în clasament se află renumitul regizor, producător și scenarist Steven Spielberg. Revista Forbes estimează averea lui la aproximativ 3,7 miliarde de dolari. Printre filmele cunoscute semnate de Spielberg se numără ”Catch Me if You Can”, ”Indiana Jones”, ”Schindler's List” şi ”Jurassic Park”.



Top trei este completat de starul de televiziune Oprah Winfrey, cunoscută pentru talk show-ul care îi poartă numele. Averea ei a fost cotată la 2,8 miliarde de dolari.



În clasament au mai fost incluse celebrităţi precum jucătorul profesionist de baschet şi actorul Michael Jordan, ale cărui venituri depăşesc 1,7 miliarde de dolari, top modelul Kylie Jenner care a adunat 900 milioane şi interpretul Jay-Z cu o avere tot de 900 milioane de dolari.