Sunt prieteni la cataramă și nu-și închipuie viața unul fără celălalt. Povestea de prietenie dintre Manuel Akanji și Breel Embolo

Manuel Akanji și Breel Embolo sunt prieteni la cataramă și nu-și închipuie viața unul fără celălalt. Cei doi internaționali elvețieni s-au cunoscut în 2014, fiind adversari într-un meci de cupă. Peste un an, însă, Akanji s-a transferat de la Winterthur la FC Basel, unde împreună cu Embolo au devenit campioni. Mai mult, băieții se înțelegeau de minune și la selecționata U21."Ne știam foarte bine datorită convocărilor la echipa națională de tineret, dar eu m-am mutat la Basel și acolo s-a întâmplat că am devenit prieteni foarte buni.”"Petrecem mult timp alături de coechipieri, dar o astfel de relație de prietenie este întotdeauna ceva special.”Ambii fotbaliști evoluează acum în Germania. Embolo joacă la Borussia Monchengladbach, iar Akanji la Borussia Dortmund. Cei doi se întâlnesc des atât pe teren, cât și în afara lui, iar familiile sportivilor petrec sărbătorile împreună."Suntem fericiți că copiii noștri sunt mai aproape de noi. E mai ușor că ne putem împărtăși experiențele unui altuia. Sunt bucuros că îl văd pe Manu. Acum și fiica mea a devenit fana lui. O iau cu mine când sunt convocat la națională, iar ea mereu zice „Manu, Manu, Manu!”Fotbaliștii au gusturi muzicale asemănătoare.„Avem același playlist. Ascult mai puțin rap german, dar el ascultă rap francez, care îmi place și mie.”Până și visele celor doi sunt aceleași. Akanji și Embolo vor să impresioneze cu reprezentativa Elveției la Euro 2020."Când ești mic și joci fotbal, visezi doar să ajungi la Euro, la un Campionat Mondial, în Liga Campionilor. Fiecare copil are asemenea visuri. Să fii parte la astfel de evenimente este un privilegiu, iar asta demonstrează că munca noastră a fost răsplătită.”La Campionatul European, Elveția va juca în grupa A, alături de Italia, Turcia și Țara Galilor. Toate meciurile turneului, care se va desfășura în perioada 11 iunie -11 iulie, vor fi transmise în direct de PRIME și CANAL 5, cu comentariul în limba română și de CANAL 3, cu comentariul în limba rusă.