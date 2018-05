Sunt frumoase și putred de bogate. Forbes a întocmit un top al modelelor cu venituri mari

Sunt faimoase, incredibil de atrăgătoare și foarte bogate. Vorbesc despre modelele cu cele mai mari venituri din 2017 incluse în topul Forbes.

Pe primul loc s-a clasat Kendall Jenner care a adunat anul trecut peste 22 de milioane de dolari. Îngerașul Victoria’s Secret, în vârstă de 22 de ani, a obţinut majoritatea banilor din filmările în reality showul Keeping up with the Kardashians, unde joacă împreună cu surorile sale.

Locul doi i-a revenit frumoasei Gisele Bundchen. Vedeta de 37 de ani a agonisit 17,5 milioane de dolari în 2017. O adevărată veterană a lumii modei, Gisele are în continuare contracte de publicitate cu Chanel sau Carolina Herrera. Multe din încasările ei provin din vânzările propriei linii de lenjerie intimă.

Completează top trei Chrissy Teigen, cu venituri de 13,5 milioane de dolari. Soția interpretului John Legend este în prezent însărcinată cu al doilea copil, așa că nu a mai apărut pe podium din 2017.

Pe locul patru se află modelul Adriana Lima, care a acumulat peste 10 milioane de dolari. Modelul brazilian arată senzațional la 36 de ani, însă a decis să se retragă de pe podium la sfârșitul anului trecut pentru a petrece mai mult timp cu fiicele sale.

În clasament se mai regăsesc modelele celebre precum Gigi Hadid, Rosie Huntington-Whiteley sau Karlie Kloss.