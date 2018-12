Sunt fericiţi. Peste 850 de pensionari din Capitală au primit proteze dentare gratuite

Pensionarii din Capitală au făcut coadă la proteze dentare oferite gratuit. Primăria a plătit, în acest an, două milioane şi jumătate de lei pentru asistenţa stomatologică acordată la peste 850 de vârstnici. Astfel, municipalitatea a alocat 3.500 de lei, pentru fiecare pacient.

Tamara Cernat este una dintre beneficiarele programului. La 64 de ani, pensionara spune că vizita din această toamnă la medicul stomatolog i-a schimbat viaţa.



"Mă simţeam oribil. Trebuia să tac mult din gură, dar eu nu puteam. Mie îmi place să vorbesc, înainte eram nevoită să pun mâna la gură dacă vorbeam cu cineva. Dar acum, e bine, eu parcă zbor", a spus Tamara Cernat, beneficiară.



Cererea pentru serviciile gratuite este mare. Pe lista de aşteptare sunt peste 1.000 de pacienţi. Ion Gheorghe Volvoc a aplicat la program încă în 2015, la îndemnul unui vecin.



"Am stat în rând, am aşteptat, mi-a venit vremea, m-a sunat acasă şi mi-au spus să vin să-mi repare dinţii. Acuma sunt mulţumit, pe cuvânt de onoare, nu am cuvinte", a afirmat Ion Gheorghe Volvoc, beneficiar.



Şi Grigore Digori, împreună cu soţia lui, au stat patru ani în rând: "Şi norocul a venit, la sfârşitul lunii am venit la medic, iar astăzi deja gata avem dinţi, suntem fericiţi. Mă simt foarte bine şi soţia se simte tare bine".



Stomatologii afirmă că protezarea durează două săptămâni.



"Lucrările sunt individuale, sunt pacienţi care au nevoie de extracţie, de pregătire terapeutică, sunt persoane care vin de-a lungul anilor oarecum pregătiţi, asanați sau fără dinţi absolut şi ei trec din start la faza protetică", a declarat Lidia Lupu Oprea, stomatolog protetician, I.M.Centrul Stomatologic Municipal Chișinău.



Proiectul privind oferirea protezelor gratuite a demarat în 2001 şi până acum a adunat peste 6.000 de beneficiari.



"Atunci când întreprinderea municipală a preluat gestionarea acestor listei de pacienţi care sunt în aşteptare, erau peste 6 mii şi ceva de solicitanţi, acum nouă ne-au mai rămas o mie ţi ceva de pacienţi", a precizat Valeriu Gobjilă, director Centrului Stomatologic Municipal.



Pentru anul viitor vor fi alocate peste trei milioane de lei pentru acest program. Responsabilii afirmă că numărul pacienţilor va fi mai mic, în schimb suma alocată pentru fiecare dintre ei va creşte până la 5.000 de lei.