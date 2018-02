"Sunt cel mai fericit om de pe pământ!" O bătrânică din satul Scoreni, ajutată de echipa mobilă Edelweiss

Reprezentanții Fundaţiei "Edelweiss" reuşesc să devină familie pentru zeci de bătrâni din raionul Străşeni. Zinovia Staver din satul Scoreni a rămas singură pe lume, de mai bine de un deceniu, atunci când şi-a pierdul soţul. La scurt timp, a părăsit-o şi vederea.



"Eu dacă pun mână aici trebuie să ţin minte că aici am pus cana, că dincolo am pus cealaltă. Eu nu văd, dar eu trebuie să le găsesc", a spus Zinovia Staver.



De aproape un an, bătrâna este vizitată săptămânal de asistentele echipei mobile, care sunt aşteptate cu bucurie de fiecare dată. Femeile o ajută prin gospodărie, îi aduc produse alimentare şi medicamentele necesare.



"Este o fire comunicabilă şi drăguţă. Ne iubeşte ca pe fiicile ei pentru că nu are copii şi ne-a primit cu inima deschisă", a menţionat Valeria Stanciu, asistentă medicală.



Zinovia Staver spune că singurătatea nu o mai apasă atât de mult de când asistentele echipei mobile îi calcă pragul. Ea i-a mulţumit fondatorului Edelweiss, Vlad Plahotniuc, pentru sprijinul oferit.



"Azi sunt cel mai fericit om de pe pământ. Mulţumesc mult, că este un om cu suflet mare şi nu ne lasă. Vreau să-i spun că la cumpăna cea mare el mie îmi este ca o lumânare, ca un soare şi ne luminează calea grea. Să-i dea Dumnezeu sănătate şi lângă el să se mai alăture oameni buni care pot face bine", a spus Zinovia Staver, beneficiar Campanie "Respect pentru Seniori".



Zilnic, echipa mobilă "Edelweiss" vizitează peste zece bătrâni.



"Bunica Zina este o beneficiară mai deosebită a Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc Edelweiss deoarece vede viaţa prin simţuri. Culorile vieţii sale vin de la bunătatea şi receptivitatea oamenilor pe care o înconjoară. Noi venim cu drag de fiecare dată pentru a-i aduce o rază de speranţă şi bucurie", a declarat Lidia Cucoş, director executiv Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss".

În cadrul campaniei, "Respect pentru seniori", lansată de Fundaţia Edelweiss, 40 de bătrânii singuratici din raionul Străşeni, primesc pachete cu produse alimentare şi beneficiază de asistenţă medicală la domiciliu.