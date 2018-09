Sunt 1.600 de proiecte în aşteptare la Primărie, iar Consiliul Municipal nu este în stare să se întrunească

Activitatea Consiliului municipal Chişinău este din nou blocată. În timp ce peste 1600 de proiecte aşteaptă să fie examinate de aleşi, fracţiunea PSRM refuză să participe la şedinţă, pentru că pe ordinea de zi sunt prea multe proiecte funciare.



"Această agendă, puteţi vedea, abundă în subiecte cu caracter funciar şi arendă, ceea ce noi am zis în repetate rânduri că trebuie să fie trecute la licitaţie publică", a spus Ion Ceban, liderul fracţiunii PSRM.



Ceilalţi consilieri spun că socialiștii se pregătesc de campanie electorală.



"Motivul pentru a nu se prezenta astăzi la şedinţă nu este altceva decât o continuare a blocajului municipal. Socialiştii sunt nocivi pentru municipalitate", a spus Ion Cebanu, liderul fracţiunii PL.



"Ceea ce fac ei este un joc. Noi suntem disponibili, suntem deschişi să lucrăm. Uitaţi-vă cum lucrează Consiliul Municipal Chişinău, este o situaţie foarte şi foarte gravă", a spus Adrian Culai, consilier PLDM.



"Eu am să aduc doar câteva exemple. Pretura Rîşcani a încheiat un acord cu un sector din Bucureşti, care dă o sută de mii de euro preturii, pentru amenajarea infrastructurii publice. El urma astăzi să fie examinat şi votat. Socialiştii sunt împotrivă", a spus Veaceslav Bulat, consilier PPEM.



"Este cazul să nu politizăm subiectele, politica trebuie dată la o parte, fără culori politice şi, respectiv, lucrurile - mişcate", a spus Ion Stefăniţă, consilier neafiliat.



Ultima şedinţă a Consiliului municipal Chişinău a avut loc în luna iulie. De la începutul acestui an, aleşii locali au votat doar 80 de proiecte.