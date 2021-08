Summit internațional lansat la Kiev. Ce așteptări are Ucraina de la eveniment

Platforma Crimeea, lansată în ajunul marcării a 30 de ani de independență a Ucrainei, este un mecanism internaţional de consultare şi comunicare iniţiat de Kiev, al cărui scop pe termen lung este obţinerea eliberării peninsulei de sub ocupaţia Rusiei şi revenirea sa la Ucraina.

Lansarea Platformei Crimeea are loc, în mod simbolic, cu o zi înainte de ceremoniile care vor marca împlinirea a trei decenii de la declararea independenței Ucrainei.



Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunțase încă din luna februarie că în vara acestui an va organiza summit-ul internațional „Platforma Crimeea”, pentru a obține sprijin internaţional în vederea recuperării Crimeei anexate de Rusia, intenţie pe care autorităţile proruse din această peninsulă au catalogat-o drept un „nonsens”.



Preşedintele ucrainean a semnat și un decret prin care a creat „Platforma Crimeea”, un forum de dialog al cărui obiectiv este încheierea ocupaţiei ruse asupra acestui teritoriu, și au fost trimise invitaţii unor lideri din lumea întreagă pentru summitul din 23 august.



Precum a menționat șeful Direcţiei Politice din cadrul Ministerului de Externe al Ucrainei, Petro Beşta, „Crimeea nu este doar problema Ucrainei. Este problema întregii regiuni a Mării Negre în privinţa securităţii, libertăţii de navigare şi a consecinţelor economice şi ecologice”.



Potrivit Radio Ucraina, declarația comună a summitului Platforma Crimeea va consemna punerea formală în acțiune a acestui format, va reconfirma că „Crimeea este Ucraina”, va condamna crimele comise de Rusia în peninsula Crimeea și în jurul ei și va trasa parametrii politicii internaționale cu privire la scoaterea acestui teritoriu de sub ocupația rusă.

„44 de țări și organizații internaționale, inclusiv 14 șefi de stat, de guvern și reprezentanți ai Uniunii Europene vor deveni, luni, fondatorii „Platformei Crimeea”, a explicat ministrul afacerilor externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, relatează digi24.ro.



Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Slovacia, Ungaria, Moldova, Slovenia și Finlanda vor fi reprezentate la nivelul președinților. România, Georgia, Croația și Suedia vor fi reprezentate la nivelul prim-miniștrilor.



Președintele Consiliului European, Charles Michel, va participa, de asemenea, la constituirea „Platformei Crimeea”, iar Comisia Europeană va fi reprezentată de vicepreședintele Valdis Dombrovskis.



Consiliul Europei și GUAM (Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică) vor fi reprezentate la nivelul secretarului general.



Alte două țări – Elveția și Republica Cehă – vor fi reprezentate de membri ai parlamentelor, iar 14 țări vor participa la summit la nivelul miniștrilor de externe: Turcia, Franța, Germania, Spania, Italia, Belgia, Austria, Olanda, Luxemburg, Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Muntenegru și Macedonia de Nord.



Marea Britanie și Portugalia vor fi reprezentate de miniștrii apărării, în timp ce Statele Unite vor fi reprezentate de secretarul pentru transporturi, trimis special al președintelui Joe Biden.



Norvegia va fi reprezentată de secretarul de stat la Ministerul Afacerilor Externe.



Șapte țări – Noua Zeelandă, Malta, Japonia, Australia, Cipru, Canada și Grecia – vor fi reprezentate la nivel de ambasadori.

