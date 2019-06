SUMMER FEST: Nebunie și muzică la maxim până aproape de miezul nopții

Nebunie și muzică la maxim până aproape de miezul nopții. Așa s-a încheiat ieri, a doua zi a festivalului "Summer Fest". Sute de oameni au mers să-şi vadă pe viu interpreţii preferaţi şi să se delecteze cu muzică de senzaţie. Surpriza serii a fost trupa Carlas Dreams, care a făcut un show incendiar.



"Este o energie extrem de pozitivă. Sunt extrem de fericită să fiu aici."



"Carlas Dreams este inegalabil și excepțional ca de obicei."



"Publicul reacționează foarte bine, ne-am uitat la ce se întâmplă în scenă. Este un line-up foarte bun nu doar azi, dar și în zielel precedente. Noi ne bucurăm că aducem un aport la această sărbătoare."



Pe scenă au urcat și băieţii din trupa 7 Klase.



Cei cinci băieţi de la trupa 7 Klase au adus un suflu nou în showbiz-ul autohton și au făcut senzaţie pe scena de la Summer Fest.



"Este o scenă foarte mare, o să transmitem multe emoţii totul o să fie bine. Noi suntem plini de energie, ne vedeţi suntem tineri, energici, poate ploaia ne-a ocoli pe alături."



Petrecăreții au dansat şi s-au distrat de minune și pe melodiile interpretei Maruv, din Ucraina.



Sute de tineri spun că au venit la cel mai tare festival al verii

pentru a petrece weekendul cu prietenii.



"Ne relaxăm foarte bine. Pe cine aşteptaţi din interpreţi?

- Nu contează, contează să petrecem timpul frumos"



"- Cine e interpretul pe care-l aştepţi cel mai mult?

-Nu ştiu, chiar sincer vă spun nu ştiu cine o să fie. Chiar vreau să fie o surpriză."



"- Cum petreceţi la Summer Fest?

- Binişor.

- Ai fost şi

ieri?

- Da -

Şi cum ţi-a părut concertul de aseară?

- Foarte fain. Am dansat, ne-am distrat, am petrecut seara minunat."



Tarabele cu băuturi răcoritoare şi bucate alese au fost suprasolicitate. Oamenii s-au putut delecta până şi cu gustări din fructe de mare.



"Am comercializat şi anul trecut, destul de bune au fost vânzările. Avem astăzi produse din carne. Avem carne de porc, de găină. Avem şi multe legume, avem şi spanac copt. De asemenea avem raci şi crevete."



Pe scenă au mai urcat Zivert şi Matrang.