Summer Fest 2021 va debuta în 29 august. La evenimentul de lansare a fost invitată o trupă din Rusia

Se apropie cu paşi repezi cel mai aşteptat eveniment al verii. Summer Fest 2021 va debuta în 29 august. Aseara, publicul a fost invitat la evenimentul de lansare a festivalului unde a fost invitată o trupă din Rusia.

Pentru a preveni îmbulzeala, spectatorii au avut acces în incinta Grădinii Botanice prin mai multe intrări şi doar cu mască de protecţie.

Petrecăreții spun că abia aşteptau astfel de evenimente, iar unii au venit din ţările vecine doar pentru Summer Fest:



"Mie îmi place foarte mult. Eu am venit de la Bucureşti şi îmi place, e chiar super, cu locuri şi faptul că ai alte lucruri de făcut în timp ce asculţi muzică e super".



"Ne place foarte mult, este foarte deosebit aici. Dacă sincer, noi abia azi am cumpărat biletele. A fost o decizie spontană şi să venim, pentru că noi nu suntem din Moldova".



"Mi-au lipsit foarte mult astfel de evenimente de asta nici nu m-am uitat cine cântă, am zis că doar vin la eveniment ca să mai ieşim afară să mai stăm în aer liber şi să mai vedem, să stăm cu oameni".



"Aceste evenimente sunt foarte primite de noi, de fani, am ales la aceşti interpreţi. Îi ascult de foarte mult timp, e un gen de muzică mai diferit de cel pe care îl ascult, dar ei sunt aşa mai evidenţiaţi dintre ei".

Organizatorii sunt încântaţi că au reuşit să pună la punct totul în timp util pentru festivalul de anul acesta.



"Suntem foarte bucuroşi că am organizat acest eveniment. L-am aşteptat mai mult de doi ani, din cauza pandemiei de COVID-19 am tot amânat şi suntem bucuroşi că în sfârşit va avea loc. Am decis să încercăm ceva nou, să testăm teritoriul şi să vadă toţi cât de bine este la Summer Fest, pentru că o astfel de scenă şi organizare nu veţi găsi la un alt festival din Chişinău", a declarat Dmitri Sergheev, organizator.



Zona alocată festivalului a fost împărţită în mai multe zone, cum ar fi cea de relaxare unde spectatorii se pot distra jucând fotbal de masă sau darts, sau să consume băuturi răcoritoare şi mâncare.

Summer Fest se va desfăşura în 29 şi 30 august de la ora 12. Pe afişul festivalului sunt 18 cântăreţi de formaţii din ţară şi de peste hotare.