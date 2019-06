"Summer Berry Fair": Oamenii s-au delectat cu mure, zmeură, coacăze şi agriş direct de la producător

Târgul pomuşoarelor a atras astăzi sute de vizitatori în sectorul Ciocana al Capitalei. Oamenii s-au delectat cu mure, zmeură, coacăze şi agriş direct de la producător. În cadrul "Summer Berry Fair" au participat 16 agricultori din toată ţara, cu o cantitate de aproximativ opt tone de pomuşoare.

Angela Bejenari a venit la târg cu agriş,coacăze şi zmeură.



"Pomuşoarele sunt mai întrebate probabil din cauza timpului care a fost nu tocmai aşa de favorabil şi este un deficit de pomuşoare calitative la moment. Noi am pus preţurile egale la toate pomuşoarele. 40 de lei pentru un kilogram", a spus ANGELA BEJENARI, producător.



Noutatea din acest an, este soiul de pomuşoară "tayberry", care este un hibrid între zmeură şi mure.



"Sunt un pic mai acre, sunt primele şi sunt altoite cu zmeură. Au o aromă uşor de zmeură. Murele le dăm de fapt la caserolă. Care sunt primele şi o caserolă care cântăreşte undeva trei sute, trei sute cincizeci de grame, valorează 30 de lei", a spus CORINA GROSU, participanta.



La târg au participat şi nouă producători de deserturi de pomuşoare.



"Noi aici vem mi mult produse procesate, pomuşoare şi fructe. Avem mai multe deserturi, fără zahăr. Avem diferite dulceţuri şi gemuri delicioase", a spus INA CĂPĂŢÂNĂ, participanta.



Oamenii au făcut cozi la tarabe.



"Am procurat că sunt multe. Este miere, poame, poţi să iai ceva autohton, de la lume de acasă. Am luat miere de albine de mai, care e cea mai gustoasă, agriş şi ne mai uităm."



" Mai des de-ar fi şi în fiecare săptămână măcar să fie. Preţurile-s normle. Ce cumpăraţi? -Miere, mai încolo dovleac, ceva acolo făcute din dovleac mi-au plăcut "



În Moldova sunt peste 700 de producători de pomuşoare.



"Noi avem toate soiurile de pomuşoare, dar nu a fost plănuit piaţa asta. De abia e la bun început, dar dacă o să se întărească piaţa o să avem şi noi piaţă de desfacere", a spus VALERIAN MALAI, producător.



Evernimentul se desfăşoară anual în trei ediţii.



"Avem peste trei mii de cumpărători. Avem mai mulţi vânzători decât anul trecut. La ediţia următoare în iulie pe data de 22 iulie o să avem a doua surpriză a verii o să avem prezentă pomuşoara ioşta", a spus ANETA GANENCO, preşedinta Asociaţiei Obşteşti "Pomuşoarele Moldovei".



Festivalul a fost organizat de Asociația Obștească „Pomușoarele Moldovei” în parteneriat cu Pretura Sectorului Ciocana a municipiului Chișinău.