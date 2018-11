Suma impresionantă cu care a fost vândut la licitație un diamant roz

, scrie agerpres.ro. Acest diamant de dimensiunea unui smarald, numit "Pink Legacy" şi descoperit acum aproximativ un secol în Africa de Sud, a fost achiziţionat de bijutierul american Harry Winston, proprietar al grupului orologic Swatch Group, a precizat licitatorul Rahul Kadakia, după 10 minute de licitaţie disputată de patru doritori."Pink Legacy", care a fost estimat la 30-50 de milioane de dolari (fără taxe), a fost imediat redenumit de cumpărătorul său "Winston Pink Legacy"."2,6 milioane de dolari per carat reprezintă un record mondial la carate pentru un diamant roz", a declarat Francois Curiel, şeful Christie's în Europa. "Această piatră este pentru mine Leonardo da Vinci al diamantelor", a adăugat el.Acest diamant roz ce provine de la familia Oppenheimer, care a condus timp de decenii compania minieră De Beers, a fost declarat de Institutul american de gemologie ca având cel mai înalt grad de intensitate a culorii ('fancy vivid').Cele mai multe diamante roz cântăresc mai puţin de un carat, iar cele din varietatea 'fancy vivid' de mai mult de zece carate sunt aproape necunoscute în sălile de vânzare.Piatra este, de asemenea, de tip IIa, ceea ce reprezintă mai puţin de 2% din toate diamantele. Diamantele de acest tip se numără printre cele mai pure din punct de vedere chimic, adesea cu "transparenţă şi strălucire excepţionale", potrivit casei de licitaţii britanice.Diamantul a fost probabil tăiat în anii 1920, potrivit lui Jean-Marc Lunel, specialist în bijuterii la Christie's.Recordul precedent de preţ la carat pentru un diamant roz a fost atins în noiembrie 2017, în Hong Kong, atunci când Christie a vândut "The Pink Promise", un diamant roz fancy vivid de formă ovală de mai puţin de 15 carate, pentru 32,48 milioane de dolari (2,17 milioane de dolari pe carat).Diamantul roz a fost punctul culminant al vânzărilor de bijuterii de la Christie's, care au totalizat peste 110,2 milioane de dolari, potrivit unei purtătoare de cuvânt a casei de licitaţii, Alexandra Kindermann.Au fost vândute 86% din loturi, dar un mare diamant alb de 53,53 carate, estimat între 3,25-5,25 milioane de dolari, nu a fost vândut.În schimb, a fost extrem de disputat un superb colier format din 28 de perle naturale, care a aparţinut contesei de Bearn Martine Behague (1869-1939), care a fost muza scriitorului, poetului şi filosofului Paul Valery. Ea a străbătut lumea călătorind pe oceane cu nava ei, "The Nirvana", căutând manuscrise şi antichităţi antice. Potrivit Christie's, contesa a cumpărat de-a lungul vieţii sale fiecare din cele 28 de perle care alcătuiesc acest colier, a cărui închidere este împodobită cu diamante. Podoaba a fost licitată pentru mai mult de 1,15 milioane de franci elveţieni, în timp ce experţii estimau colierul la o valoare între 240.000 şi 340.000 de franci elveţieni.O pereche de cercei, împodobiţi cu două safire rotunde de 15,38 şi 15,20 carate şi înconjuraţi de o multitudine de mici diamante albe, a fost vândută pentru 612.500 de franci elveţieni, depăşind o estimare de până la 250.000 - 350.000 de franci elveţieni.În plus, un colier de perle care a aparţinut lui Horace Elgin Dodge, co-fondator al constructorului american Dodge, a fost vândut cu mult peste estimări, cu aproape 1,12 milioane de franci elveţieni.