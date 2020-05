Suferință provocată de COVID-19. Rata șocantă a deceselor în provincia Soria din Spania

COVID-19 a curmat o mulțime de vieți în Spania. Numai în provincia Soria, cea mai slab populată din Europa, au murit în jur de 500 de persoane, cu 83 de decese mai mult față de media lunară. Primarul unei localități din regiune, cu o populație de aproape o mie de oameni, susține că nu s-a mai pomenit până acum să fie patru înmormântări într-o singură zi.

”Înainte veneau toți locuitorii satului pentru a conduce pe cineva pe ultimul drum. Din cauza coronavirusului, veneau câte trei membri ai familiei. Personal, m-a afectat enorm”, a afirmat primarul localității, Alberto Abad.

Ca și în alte regiuni, în localitatea Duruelo de la Sierra, printre cei infectați au fost și cadre medicale. Mercedes Pascual este una dintre asistente, care a petrecut șase săptămâni în carantină după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

”Mă simțeam bine și până să vină rezultatul testului pentru COVID-19 am continuat să merg să îngrijesc bolnavi”, a povestit asistenta medicală, Mercedes Pascual.

Un bărbat, care a reușit să se recupereze a povestit că inițial medicul său i-a spus că are gripă. Când a văzut că febra nu scade, situația a fost mai clară. De fapt, suferea de COVID-19.

”Se făcuse noaptea, mă băgasem în pat și la un moment dat am început să tremur, aveam febră. Atunci am înțeles că m-a prins bestia. A doua am mers la medic. Febra nu a scăzut până nu am fost spitalizat”.

Spania este a doua cea mai afectată țară din lume de coronavirus și pe primul loc în Europa. Până acum au fost înregistrate aproape 250 de mii de cazuri de îmbolnăviri și peste 25 de mii de decese.