Suferă de o boală la rinichi, dar are grijă de mama lui care e imobilizată la pat. Un băiat de 11 ani din Mingir are nevoie de ajutor

La doar 11 ani poartă pe umerii săi grijile unui om adult. Este povestea unui băieţel din satul Mingir din raionul Hînceşti, care nu are timp să mai fie copil. Nicolae îşi petrece tot timpul liber îngrijind de mama lui care este imobilizată la pat, iar toate treburile din gospodărie îi revin tot lui. Însă asta nu e tot, Nicolae are o malformaţie la rinichi şi trebuie să fie operat în cel mai scurt timp.

Mama băiatului, Svetlana Sîrbu suferă de atrofie musculară, iar starea ei de sănătate se agravează de la o zi la alta.



"Eu stau tot timpul doar în pat, ca să pot să mă aşez în scaunul cu rotile am nevoie ca cineva să mă ajute pentru că eu singură nu pot. Acum de tot se ocupă băiatul. Îi spun du-te şi adu-mi celea său fă ceea şi tot aşa. El nu mai ştie de joacă, nu mai ştie de nimic", a spus Svetlana Sîrbu.



Femeia spune că Nicolae a suferit o intervenţie chirurgicală la inimă, iar la un control de rutină, medicii i-au dat încă o veste tristă: "Când a stat cu inima în spital, când a trecut toate aparatele şi toate controalele deja s-a depistat la rinichiul stâng".



"Citografie micţională, urografie intravenoasă şi scintigrafie dinamică renală şi am stabilit diagnoza de hidronefroză de gradul 3 al pilonului inferior al rinichiului dublu pe stânga. Este un copil foarte cuminte, bun la suflet, frumos la exterior", a declarat Victoria Celac, medic urolog.



Svetlana îşi creşte copilul doar din pensia socială pe care o primeşte, iar frica cea mare este că nu va putea acoperi cheltuielile de tratament ale fiului. În pofida tuturor greutăţilor, zâmbetul de pe faţa lui Nicolae nu dispare.



"Mă trezesc dimineaţa, o trezesc, îi dau ce îmi spune. Apoi când trebuie să fac mâncare, îmi spune ce trebuie să fac. Apoi la curăţenie, mătur, spăl pe jos, o mai ajut la ce trebuie chiar şi pe afară tot fac curăţenie şi după ce termin tot pot să mă duc afară un pic, seara", a spus Nicolae.



Noile responsabilități l-au făcut pe Nicolae să pună pe ultimul loc joaca şi distracţiile: "Cel mai mult timp din zi îl petrec în bucătărie, când trebuie să fac mâncare, curăţenie sau să spăl vesela. Ieri am făcut cartofi scăzuţi. Am tăiat cartofii, i-am curăţat apoi am curăţat şi am tăiat morcovul, ceapa am curăţit-o şi tăiat-o şi am făcut prăjitura."



Băiatul spune că işi iubeşte viaţa, iar despre starea de sănătate aproape că nici nu a vrut să vorbească. Toţi cei care vor să ajute acest copil o pot face transferând bani în contul bancar afişat pe ecran.