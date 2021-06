Suedia, pregătită să atace. Isak și Quaison vor orchestra jocul ofensiv al echipei

La Euro 2020, naționala Suediei este gata să riște mai mult și să joace un fotbal ofensiv. Şi asta pentru că are în atac jucători talentați precum Alexander Isak și Robin Quaison.

Ambii au făcut primii pași în fotbal la clubul AIK Solna și au visat mereu să îmbrace tricoul primei reprezentative.

Isak a debutat la 17 ani la selecționata Suediei. Într-un amical cu Slovacia a înscris un gol și a devenit, astfel, cel mai tânăr marcator din istoria echipei naționale.

„Simțeam că am talent, dar niciodată nu am avut senzația că sunt cel mai bun. Este o mare diferență în a fi cel mai tehnic jucător din cartierul tău și cel mai bun din echipă.”, a spus atacantul naționala Suediei, Alexander Isak.

Quaison a fost cel mai bun marcator al Suediei în preliminariile Campionatului European, cu 5 goluri înscrise. Pentru atacantul lui Mainz, Euro 2020 este o șansă uriașă de a atrage atenția cluburilor de top.

„Când am fost convocat pentru prima dată în 2013, eram un copil. Jucam la AIK, locuiam cu mama și aveam încă o minte de copil. După ce am plecat în străinătate, am crescut și m-am maturizat. Acum, când am această șansă, sunt pregătit.”, a menţionat atacantul naționala Suediei, Robin Quaison.

Compartimentul ofensiv al naționalei Suediei este un amalgam de tinerețe și experiență - Isak are 21 de ani, Quaison - 27, iar ceilalți doi atacanți sunt Jordan Larsson, care are 23 de ani, și Marcus Berg - 34 de ani.

„Suntem diferiți unul față de celălalt. Asta este una dintre cele mai bune calități.”, a spus atacantul naționala Suediei, Robin Quaison.

„Suntem toți prieteni buni. La fel și managementul e bun. Este o atmosferă fantastică. Să ajungi să joci la Euro e o treabă bună. Este un vis din copilărie, care s-a implinit. Să joc la un astfel de turneu e grozav.”, a afirmat atacantul naționala Suediei, Alexander Isak.

Suedia debutează la Euro 2020 diseară, în meciul cu tripla campioană europeană Spania.

Partida de pe "La Cartuja" din Sevilla va fi transmisă în direct de PRIME, unde va fi comentată în limba română, dar și de CANAL 3, unde va avea comentariul în limba rusă.