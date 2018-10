Sud-Coreenii cer japonezilor daune pentru Al Doilea Război Mondial. Care este motivul

Curtea Supremă de la Seul a hotărât că firma japoneză Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) trebuie să plătească compensaţii unor cetăţeni sud-coreeni care au prestat muncă forţată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o decizie care ar putea bloca relaţiile bilaterale.

Instanţa de la Seul a confirmat o decizie din 2013 ce stipula că firma niponă va trebui să plătească aproape 90.000 de dolari fiecărui dintre cei patru sud-coreeni care au dat compania în judecată, încercând să obţină compensaţii şi salariile neplătite, informează agenţia de ştiri Reuters.

Compania a comunicat că verdictul este "profund regretabil", iar Ministerul nipon de Externe a anunţat că îl va convoca pe ambasadorul sud-coreean la Tokyo, scrie descopera.ro

Instanţa a decis că dreptul la compensaţii al cetăţenilor sud-coreeni care au prestat muncă forţată în timpul ocupaţiei japoneze nu a fost anulat printr-un tratat din 1965, între cele două ţări, contrazicând astfel poziţia Japoniei.

Instanţa supremă de la Seul a respins argumentul companiei că problema compensaţiilor pentru munca forţată ar fi fost rezolvată prin tratatul din 1965. De asemenea, instanţa a respins şi argumentul că actuala companie este o entitate diferită de producătorul de oţel care în perioada ocupaţiei nipone a folosit munca forţată. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp s-a format în după război în urma fuziunii mai multor companii.

Curtea Supremă a decis marţi că tratatul din 1965 nu suspendă drepturile indivizilor de a căuta să obţină compensaţii pentru experienţele "inumane ilegale" la care au fost supuşi cu forţa.

Premierul japonez Shinzo Abe a declarat marţi că Tokyo va răspunde în mod "ferm" la această decizie, despre care a afirmat că încalcă tratatul din 1965, privind normalizarea relaţiilor între cele două ţări, şi care a inclus şi clauze privind plata de către Japonia a unor sume sub formă de reparaţii, informează The Associated Press.

Ministrul nipon de Externe, Taro Kono, a afirmat că Japonia ar putea prezenta cazul în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie.

Relaţiile din Japonia şi Coreea de Sud continuă să fie marcate de evenimentele din prima jumătate a secolului trecut, când Peninsula Coreea s-a aflat sub ocupaţie niponă. Un alt punct de dispută între Tokyo şi Seul se legă de subiectul aşa-numitelor femei de reconfortare, termen care desemnează zecile de mii de femei din Coreea de Sud care au fost transformate în sclave sexuale pentru militarii japonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.